Ricordate Samantha Mason di Vite al limite? Ha perso oltre 200 kili ed è una star di Tik Tok: guardate com’è diventata oggi!

Il reality show statunitense trasmesso su TLC e in Italia su Real Time, tiene incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Tutti sono curiosi di scoprire il percorso di dimagrimento che il Dottor Nowzaradan studia per i suoi pazienti: ogni episodio segue per un anno la vita di persone obese che tentano di ridurre il proprio peso. Samantha Mason è una delle protagoniste della nona stagione di Vite al limite: la donna di Denver, città del Colorado, a causa di diversi problemi si è lasciata andare ed è arrivata a pesare ben 441 kili. Un peso che ha messo a rischio anche la sua salute: così, grazie al Dottor Nowzaradan ha cambiato stile di vita. Oggi appare decisamente dimagrita.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Vite al limite, Samantha Mason ha perso oltre 200 kili: com’è oggi la blogger

Samantha Mason è una delle protagoniste della nona stagione di Vite al limite. La donna di Denver, città del Colorado, era una famosa blogger e vantava un ottimo numero di iscritti al suo canale Youtube. E’ stato il suo lavoro però a farle in seguito vivere un vero incubo: Samantha si è rivolta al Dottor Nowzaradan dopo aver preso troppi kili a causa delle particolari richieste da parte dei suoi seguaci. La Mason veniva infatti pagata per ingrassare: le veniva richiesto di mangiare ingenti quantità di cibo spazzatura.

Potrebbe interessarti anche Vite al limite, come sta oggi Bettie Jo: a 20 anni pesava 315 chili

Il suo fisico e la sua salute hanno risentito di tutto il cibo ingerito: Samantha è arrivata a pesare ben 426 kili. Dopo 12 mesi in cura con il Dottor Mowzaran la youtuber è apparsa decisamente dimagrita: si legge su Wikipedia che dopo un anno il peso finale era di 224 kili.

Oggi Samantha è nota su Tik Tok con il nome ‘Vanilla Hippo’. Dal viso possiamo vedere quanto sia dimagrita con gli anni:

Merito del suo dimagrimento però non sarebbe il Dott. Now: la donna sul suo canale Facebook spiegò di non esser stata operata dal famoso medico. Ha deciso di curarsi altrove.