Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice del programma ha raccontato di essere stata in ospedale per alcuni giorni dopo un malore: cos’è successo.

Senza alcun dubbio, non c’è nessuno tra di voi che non abbia mai visto, almeno una sola puntata, di Uomini e Donne. In onda da circa vent’anni, il programma di Maria De Filippi è un vero e proprio must della televisione italiana. Ed, edizione dopo edizione, continua sempre a catturare l’attenzione del pubblico nostrano. Nello studio televisivo, lo sappiamo benissimo, si sono alternati tantissimi tronisti, troniste, corteggiatrice e corteggiatori. Eppure, non c’è nessuno che mai catturato l’attenzione quanto Cecilia Zagarrigo. La ricordate? Dapprima ex corteggiatrice di Oscar Branzani ed, in seguito, di Luca Onestini e Carlo Pietropolo, la simpaticissima Cecilia si è contraddistinta per la sua bellezza, ma anche per la sua immensa simpatia.

Ecco. È proprio lei che, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, ha raccontato di aver trascorso il weekend in ospedale. Adesso è casa, fortunatamente. Eppure, Cecilia non ha potuto fare a meno di raccontare al suo pubblico cosa è successo.

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo finisce in ospedale: “Sono stata poco bene”, cos’è successo

“Venerdì sera sono stata poco bene e ho deciso di andare in ospedale e farmi vedere. Non riuscivo a respirare perché avevo un dolore alla parte destra dell’addome”, è proprio con queste parole che Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato cosa le è successo durante lo scorso weekend. “Vado in ospedale e mi ricoverano nel reparto di ginecologia”, continua a dire la simpaticissima fashion blogger. Svelando, quindi, tutti i controlli che le sono stati fatti nel corso del suo ricovero.

“Lei ha avuto una colica addominale”, dice Cecilia Zagarrigo, riportando le parole dei dottori dopo gli opportuni controlli. Ora, fortunatamente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta a casa. E sta bene. Ed, appena ritornata, non ha perso occasione di poter ringraziare il suo pubblico che l’ha “subissata” di messaggi. Ed, ovviamente, tutto lo staff medico che le è stata accanto in questi giorni.

“Sto un pochino meglio. Devo stare un po’ più tranquilla. Non devo grosse cose”, ha chiosato Cecilia Zagarrigo.