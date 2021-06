È stato eletto vincitore de L’Isola dei Famosi nel 2016: com’è cambiato oggi dopo ben cinque anni? Si mostra proprio così!

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Dopo ben ventidue puntate e quasi tre mesi, Ilary Blasi è pronta a salutare l’amatissimo ed affezionatissimo pubblico dell’adventure reality di Canale 5. Chi tra Valentina Persia, Andrea Cerioli, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti, Awed ed Ignazio Moser si “acciufferà” il montepremi finale? Al momento, non lo sappiamo! Anche se c’è da ammettere che ciascuno dei sei finalisti ha qualcosa di speciale. E, soprattutto, tutte le carte in regola per poter essere lui il vincitore o la vincitrice. In attesa di scoprirlo, siete curiosi di fare un piccolo passo indietro?

Ricordate chi è stato il vincitore de L’Isola dei Famosi 2016? Si, proprio lui: Giacobbe Fragomeni! Ebbene: sono passati esattamente cinque anni dalla sua vittoria e dal suo trionfo, ma com’è cambiato oggi il simpaticissimo pugile? Scopriamolo!

Giacobbe Fragomeni è stato il vincitore de L’Isola dei Famosi, ricordate? Eccolo oggi

Era esattamente il 9 Marzo del 2016 quando Alessia Marcuzzi dava il via all’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Ed era, invece, il 9 Maggio quando, in diretta televisiva, ha annunciato il suo vincitore. Dopo circa tre mesi di “sofferenza” e di fame, Giacobbe Fragomeni ha trionfato in diretta televisiva. Seguito dall’ex tronista ed attore spagnolo Jonas Behrami, il simpaticissimo pugile è riuscito ad ottenere il titolo di trionfatore.

Dal momento della sua vittoria, come dicevamo precedentemente, sono passati esattamente cinque anni. E proprio oggi che andrà in onda l’ultima puntata della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il pensiero va proprio a lui: com’è cambiato Giacobbe Fragomeni? E, soprattutto, cosa fa oggi? Ad offrire ampissime informazioni in merito, è proprio il suo canale Instagram ufficiale. Da quanto si apprende dal suo profilo, sembrerebbe che il buon Giacobbe continui a coltivare la sua passione: il pugilato.

Questa è una foto di Giacobbe Fragomeni che risale esattamente al 19 Febbraio scorso. Insomma, non è assolutamente cambiato, siete d’accordo con noi?