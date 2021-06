Adriano Celentano, rabbia senza freni: lo sfogo del Molleggiato sui social

Il cantante Adriano Celentano si sfoga sui social: “Non mi sei piaciuta”, cos’è successo? Ve lo raccontiamo in questo articolo

Adriano Celentano è uno degli artisti più famosi del panorama artistico italiano. Principalmente cantautore, ma anche showman, attore, regista e compositore. È soprannominato Il Molleggiato per via del suo peculiare modo di ballare. Anche all’estero, dove la sua musica ha attecchito, è considerato uno dei pilastri della musica leggera italiana. I suoi brani più famosi sono 24mila baci, Azzurro, Il ragazzo della via Gluck, L’emozione non ha voce e tanti altri ancora. Ha partecipato al Festival di Sanremo per cinque volte, vincendolo nel 1970 con Chi non lavora non fa l’amore, in coppia con la moglie Claudia Mori.

Oltre che come cantante, ha lavorato anche come attore e regista, recitando in circa 40 film. Ha condotto anche alcuni show televisivi. Gli viene riconosciuto il merito di avere capito i cambiamenti nel mondo della musica e del costume introducendo in Italia un nuovo tipo di musica influenzato dal rock and roll americano.

Adriano Celentano è una furia: la sua rabbia sui social

Sui social si firma L’Inesistente, ma in realtà ha un nome ed un cognome: Adriano Celentano. Il suo account ha più di quarantamila seguaci e sul popolare social network esprime le sue opinioni sugli argomenti di tendenza. Di recente, il cantautore ha sfogato la sua rabbia nei confronti di Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice di Mezz’ora in più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)



Al Molleggiato non è piaciuta l’intervista realizzata dalla conduttrice a Michele Santoro e su Instagram ha scritto: “Cara Lucia, non mi sei piaciuta per niente ieri con Michele Santoro. Forse i temi nei quali ti aveva coinvolto non ti andavano a genio? Come la mancanza di un dibattito, la verità, la democrazia… tutte cose che stranamente sembravano irrigidirti“. Il cantautore poi prosegue scrivendo: “Quando tu eri ospite nelle sue trasmissioni, lui con te e non solo con te, è sempre stato corretto“.

Adesso, dopo questo lungo sfogo, la conduttrice di Mezz’ora in più risponderà alle accuse del Molleggiato?