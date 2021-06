Amici, a Rosa chiedono di Deddy: la risposta della ballerina spiazza; ecco cosa è successo durante una diretta.

La ventesima edizione di Amici ha appassionato tutti! Gli allievi della scuola più famosa della tv che abbiamo visto quest’anno sono entrati particolarmente nel cuore dei fan, e non solo per il loro innegabile talento. Ad emozionare il pubblico, infatti, sono state anche le storie d’amore nate tra i ragazzi durante il percorso nella scuola. Come quella tra la vincitrice Giulia Stabile e il secondo classificato Sangiovanni, o quella tra Deddy e la ballerina Rosa Di Grazia. Questi ultimi, però, dopo l’esperienza ad Amici non si sono mostrati più insieme. La voce di una rottura si fa sempre più insistente sul web, ma nessuno dei due ha confermato pubblicamente. Durante una diretta con un’altra ballerina di Amici, Martina Miliddi, Rosa ha ricevuto molte domande su Deddy... ecco la sua reazione!

Amici, a Rosa chiedono di Deddy durante una diretta: cosa ha risposto la ballerina?

Rosa e Deddy si sono lasciati dopo Amici? No, neanche stavolta abbiamo una risposta sicura. Alla bellissima ballerina napoletana, però, i fan glielo hanno chiesto anche durante una diretta che ha fatto insieme a Martina Miliddi, qualche ora fa. La risposta della Di Grazia? Molto ma molto vaga, oltre che ironica: “Originali queste domande”, esclama la ballerina. E Martina aggiunge: “Mi pare che siano tutte uguali, ne hai trovata qualcuna che si distingue?”

Insomma, le ex allieve hanno ironizzato sul fatto che in tanti hanno rivolto domande riguardo Deddy e la sua storia con Rosa. Anche stavolta, però, nessuna risposta. Il silenzio di Rosa è un ulteriore conferma della rottura tra i due?

Ricordiamo che la ballerina, dopo un blocco momentaneo del suo account di Instagram, ha deciso di aprirne un altro qualche giorno fa e, tra i followers, c’è anche Deddy. Non ci resta che attendere ulteriori news a riguardo. E voi, cosa ne pensate di questa vicenda?