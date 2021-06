Awed torna sui social dopo la vittoria all’Isola dei Famosi 2021: il giovane napoletano ha scritto un messaggio ai suoi fan, ecco le sue parole!

Ieri, lunedì 7 giugno, è andata in onda l’ultimissima puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi è giunto al capolinea: sapete già tutti vero chi ha vinto? Il celebre youtuber Simone Paciello, in arte Awed, ha conquistato il pubblico televisivo e la vittoria del reality. Dopo un lungo percorso il napoletano è arrivato fino alla fine ed ha raggiunto il primo posto in classifica: la felicità è troppa, come mostra sui social. Il suo sorriso a 360 denti ed il premio tra le mani sono accompagnati da un bellissimo messaggio per i suoi fan: ecco le parole di Awed dopo la vittoria!

Isola dei Famosi, trionfa Awed: “Non potete capire”, arrivano le prime parole dopo la vittoria

Awed oggi, martedì 8 giugno, sorride sui social dopo aver vinto l’edizione appena conclusa dell’Isola dei Famosi. Ha aggiornato poco fa il suo canale social per mostrare a tutti il suo premio e per scrivere due parole ai suoi fan.

“Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg” sono le parole di Simone sui social. La didascalia è accompagnata da una magnifica foto del giovane con il suo premio tra le mani: per lui la vittoria è stata una grande soddisfazione.

Siamo sicuri che la sua carriera proseguirà a gonfie vele!