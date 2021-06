Chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti, Mathieu Magni è il suo nome: sapete che lavoro fa? Vi sveliamo tutti i dettagli sulla dolce metà dell’ex naufraga!

Ieri, lunedì 7 giugno 2021, tra i finalisti dell’Isola dei Famosi c’era anche l’incantevole Beatrice Marchetti. L’ormai ex naufraga ha potuto rivedere in video il suo compagno che per l’occasione della finale, si era recato in studio per fare il tifo per lei. La modella si è sciolta in lacrime non appena l’ha visto: tra loro sono volate parole d’amore e sguardi innamorati. Il nome del fidanzato di Beatrice è Mathieu ed è un personaggio sconosciuto al mondo della tv: anche ieri sera la naufraga ha sottolineato che lui è sempre voluto restare lontano dai riflettori. Oggi siamo qui per parlarvi di lui!

Beatrice Marchetti Isola, chi è il fidanzato Mathieu: sapete che lavoro fa?

Chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti che abbiamo visto per la prima volta ieri sera, durante la finale? Il nome dell’uomo, dolce metà della naufraga, è Mathieu Magni. Lontano dalle luci dei riflettori e dal mondo dello spettacolo, Mathieu è un giovane imprenditore milanese, impegnato nel settore di auto di lusso. Insieme alla famiglia Carnevale, ha fondato ‘Magni & Carnevale Motors’ che si occupa, appunto, della vendita di automobili prestigiose. Ha i profili social privati e dunque non abbiamo molte informazioni sul suo conto.

Ieri, per la finale, Mathieu ha mantenuto la sua promessa ed è stato in studio per sostenere la sua dolce metà, Beatrice Marchetti. Le parole dell’uomo per la modella sono state davvero speciali: “Stai serena, sono qua volentieri solo per te. Per me hai già vinto. Quando le hanno chiesto se voleva restare sull’Isola da sola e ha accettato, ha vinto. Ha detto subito sì, gli altri hanno aspettato di essere convinti”.