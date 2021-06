Cecilia Rodriguez ha lasciato il segno nella finale dell’Isola dei Famosi con il suo magnifico costume: siete curiose di conoscere i dettagli vero? Vi sveliamo tutto: marca e prezzo!

Ieri ,lunedì 7 giugno 2021, è andata in onda su Canale 5 la finale dell’Isola dei Famosi. Il famosissimo reality show condotto da Ilary Blasi è terminato proprio ieri con la vittoria di Awed! Simone Paciello, celebre blogger ha conquistato tutto il pubblico di Canale 5 che ha voluto premiarlo. La serata è stata ricca di sorprese, emozioni e colpi di scena: tra gli episodi da ricordare c’è sicuramente quello che ha visto protagonisti Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. L’argentina è volata in Honduras insieme ad Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, per fare una sorpresa ai loro bei compagni naufraghi del reality. In tanti hanno fatto caso ad un particolare: abbiamo visto Cecilia camminare sulla spiaggia con indosso un bikini davvero pazzesco! Vi sveliamo i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Cecilia Rodriguez Isola dei Famosi 2021, quel costume ha conquistato tutti: marca e prezzo

Il costume che ha indossato Cecilia Rodriguez per la finale dell’Isola dei Famosi 2021 ha conquistato davvero tutte. La bellissima argentina, fidanzata di Ignazio Moser, ha scelto un costumino dai colori fluo davvero glamour ed alla moda. Ma sapete di che costume si tratta? Vi sveliamo i dettagli!

Potrebbe interessarti anche Cecilia Rodriguez, non l’aveva mai detto prima d’ora: spunta un retroscena inedito, la verità

Quello indossato da Cecilia Rodriguez ieri sera è della collezione Primavera Estate 2021 di Me Fui, il brand realizzato da lei e la sorella Belen Rodriguez. Costumi pazzeschi per tutti i fisici: il brand delle sorelle Rodriguez è pazzesco. Il costume da bagno indossato da Cecilia nella puntata della finale si chiama ‘Americano Hot tropic’ ed è un modello reggiseno con slip multicolore. Il costo del costume è di 69 euro! Bellissimo vero?