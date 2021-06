Ha interpretato il personaggio di Chloe Sullivan, nella famosissima serie televisiva Smallville: sapete com’è oggi l’attrice Allison Mack?

Smallville è’ stata una serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2011 ed è legata alle avventure di Superman, anche se, come sappiamo, e abbiamo avuto modo di vedere è stata ambientata ai giorni nostri. Il protagonista assoluto della trama, è stato l’attore Tom Welling, che ha vestito i panni di Clark Kent. Ma ovviamente, ad accompagnarlo in questa avventura ci sono stati numerosi personaggi.

Da Lex Luthor a Lana Leng, da Lois Lane a Chloe Sullivan, e via dicendo, sarebbe davvero difficile citarli tutti. Adesso, vogliamo porre la nostra attenzione sull’attrice che ha interpretato Chloe Sullivan, stiamo parlando di Allison Mack: vi chiediamo, sapete com’è diventata oggi?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Era Chloe Sullivan in Smallville: com’è oggi l’attrice, a distanza di tantissimi anni?

Diciamo la verità, tutti o quasi, almeno una volta, abbiamo avuto modo di vedere una puntata, o anche solo dei momenti, andati in onda nella famosa serie televisiva, Smallville. Un serie prodotta dal 2001 al 2011, e che ci ha letteralmente conquistati. La trama si intreccia in una storia fuori dalla realtà, in cui, il protagonista, Clark Kent, interpretato da Tom Welling, scopre, pian piano, di possedere doti fuori dal normale.

Ad essere vicino a Clark, in questa lunga esperienza, aiutandolo anche a mantenere il segreto, è stata lei, l’amatissima Chloe Sullivan. Quest’ultima è stata interpretata da Allison Mack, attrice statunitense, nota principalmente, appunto, per questo suo importante ruolo. L’ultima stagione, esattamente la decima, ha avuto la sua uscita, in Italia, nel 2011. Di anni sono passati, e quindi, la domanda sorge lecita: come sono divenuti oggi gli attori che hanno fatto parte della serie? E precisamente, dato che abbiamo soffermato la nostra attenzione sul personaggio di Chloe, com’è oggi l’attrice? Osservate in basso, possiamo dire, che è sempre la stessa, non trovate?

In questa immagine possiamo ammirare Allison Mack, qualche anno dopo; l’ttrice appare sempre in tutta la sua bellezza, non mostrando segni di cambiamento.