Era il dolcissimo “Simon” di “Settimo Cielo”: avete mai visto com’è cambiato David Gallagher e sapete cosa fa oggi? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

La famiglia Camden ci ha accompagnato per diversi anni, raccontandoci la vita quotidiana e sociale con tutti i suoi problemi, ideali e svolte inaspettate. Tra i veri figli del reverendo Eric e di sua moglie Annie c’era il dolcissimo “Simon” interpretato dal talentuoso David Gallagher: com’è cambiato e cosa fa oggi? L’attore era giovanissimo quando iniziò a recitare nella celebre serie tv e la sua carriera è continuata anche negli anni a venire. Non solo in tv, ma anche al cinema. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli e preparatevi a restare senza parole!

David Gallagher: com’è oggi e cosa fa il “Simon” di “Settimo Cielo”?

Nato nel 1985 a New York, David Gallagher è laureato in studi cinematografici e televisivi. Ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo prendendo parte ad alcune pubblicità fin da piccolissimo. Forse non tutti lo ricorderanno, ma è stato proprio lui a interpretare “Mikey” in “Senti chi parla adesso” al fianco di John Travolta e Kirstie Alley.

Al cinema lo abbiamo ammirato anche in “Phenomenom”, “The Quiet” e “Super 8”. Dopo il successo di Settimo Cielo, invece, la sua carriera è proseguita anche in ambito televisivo. Ha preso parte a “CSI:Miami”, “Bones”, “The Vampire Diaries” e “Criminal Minds”. Ha inoltre prestato la voce al personaggio di “Riku” per la serie di videogiochi di “Kingdom Hearts”. Se volete scoprire com’è cambiato il talentuoso attore dai tempi di “Settimo Cielo” date un’occhiata allo scatto qui sotto.

David Gallagher è oggi un affascinante giovane uomo dalla bellezza indiscutibile. Il suo talento continua a sorprendere e siamo certi che ci regalerà ancora grandi interpretazioni: e voi, riuscite a riconoscerlo? Il suo viso angelico è rimasto lo stesso di “Settimo Cielo”, non trovate?