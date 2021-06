Diletta Leotta vuole ‘migliorare’ una parte del corpo: nelle sue storie di Instagram si mostra così, con un apparecchio…

È uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo. Conduttrice sportiva su Dazn, Diletta Leotta è una vera e propria star. Anche sui social, dove giorno dopo giorno condivide con i fan foto e video delle sue giornate, tra scatti lavorativi ed attimi di vita quotidiana. E non mancano post dedicati alla cura del suo corpo! Tanto tanto allenamento per la bellissima siciliana, ma anche trattamenti mirati per alcune parti del corpo. Come quello a cui si è sottoposta ieri: ha mostrato tutto nelle sue stories, scopriamo di cosa si tratta.

Diletta Leotta e la cura del corpo: “Addominali d’acciaio”, si mostra così su Instagram

Sognate addominali d’acciaio come quelli di Diletta Leotta? Ebbene, oltre al costante allenamento, la conduttrice mostra il suo “segreto”. Nelle stories di Instagram postate qualche ora fa, la Leotta si mostra sdraiata su un lettino, con un apparecchio proprio sul suo addome. A quale terapia si sta sottoponendo? Si tratta dell’ Emsculpt Neo, una procedura mirata contemporaneamente a ridurre il grasso ed incrementare i muscoli.

Dalle immagini postate si vede che a seguire Diletta in questa procedura è il suo amato fratello, Mirko Manola, chirurgo plastico. La conduttrice siciliana lo tagga nelle sue stories:

E voi, eravate a conoscenza di questa nuova e particolare tecnica che aiuta ad eliminare il grasso e a costruire il muscolo?

Diletta Leotta e l’amore con Can Yaman

Nonostante lo scetticismo di molti, la storia d’amore tra Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman procede a gonfie vele. I due non amano mostrarsi molto sui social, ma la scorsa settimana hanno condiviso con i fan dei magici momenti vissuti insieme a Capri. Dopo Daydreamer, intanto, Can è di nuovo in onda su Canale 5 con una nuova serie, Mr Wrong. E voi, cosa pensate della coppia formata da Diletta Leotta e l’affascinante turco? Vi piacciono insieme?