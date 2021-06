La bellissima e talentuosa Drew Barrymore è oggi una vera star del cinema americano: ricordate com’era agli inizi della sua carriera, quando recitò in “E.T.”? Tenerissima!

Classe 1975, Drew Barrymore aveva solo sette anni quando intenerì e sorprese il mondo recitando in “E.T.”. Un vero e proprio talento, una bambina prodigio in grado di trasmettere emozioni e tenere il pubblico incollato allo schermo nonostante la giovane età. Oggi è una vera e propria star di Hollywood con una carriera da favola alle spalle. Bellissima, brillante e dotata di una solarità straordinaria, è una delle interpreti più acclamate del grande schermo. Ma ricordate com’era ai tempi di “E.T.”? Tenerezza infinita, riuscite a riconoscerla?

Leggi anche: Lindsey Lohan, ricordate com’era la bella attrice nel suo primissimo film? Adorabile!

Com’era Drew Barrymore ai tempi di “E.T.”: tenerissima, la riconoscete?

E.T. è stato il suo secondo film, il primissimo era “Stati di allucinazione”. Per la talentuosa e giovanissima attrice si è trattato di veri e propri trampolini di lancio per una carriera da sogno. Da “Batman Forever” a “La leggenda di un amore – Cinderella”. Da “Mai stata baciata” a “Charlie’s Angeles”. Ma anche “Stanno tutti bene”, “La verità è che non gli piaci abbastanza” e “Cinquanta volte il primo bacio”. Drew Barrymore si è calata in ruoli e generi diversi ottenendo sempre un grande successo.

Forse non tutti lo sanno, ma Drew Barrymore ha un padrino e una madrina d’avvero d’eccezione e “stellari”. Si tratta dell’eccezionale regista Steven Spielberg e dell’iconica attrice Sophia Loren. La recitazione fa parte della sua famiglia da generazioni. Ricordate com’era la splendida interprete ai tempi di “E.T.”? Siamo certi che questo scatto vi conquisterà per la sua incredibile tenerezza: riuscite a riconoscere la talentuosa attrice?

Per restare sempre aggiornati seguite anche il nostro profilo Instagram: qui

Non solo attrice cinematografica, Drew Barrymore si è cimentata anche nella televisione e nel doppiaggio, oltre che nella produzione. Un vero portento, c’è da dirlo, che di certo regalerà ancora grandi sorprese: siete d’accordo con noi?