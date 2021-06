Sono due personaggi amatissimi, ma qui erano solo due ragazzini: non ci crederete ma sono proprio loro, ecco chi

In questa foto erano solo due ragazzini e probabilmente non sapevano cosa li aspettasse. Oggi sono due personaggi amatissimi dal pubblico italiano. Di strada ne hanno fatta, ma ancora oggi sono due migliori amici e condividono insieme gioie e tristezze. Non avete capito di chi stiamo parlando? Ve lo diciamo di seguito in questo articolo dedicato proprio a loro due.

Per chi non li avesse riconosciuti, nella foto sopra sono ritratti Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. I due amici, insieme a Carlo Conti, formano un trio inseparabile e soprattutto di successo. Giorgio e Leonardo hanno iniziato la carriera insieme negli anni ottanta. I due si sono conosciuti a Firenze, dove Panariello si esibiva insieme ad un gruppo denominato i Lambrettomani. Formano insieme a Carlo Conti il trio chiamato Fratelli d’Italia, dal nome dello spettacolo che in Toscana furoreggia nei teatri.



Dopo i successi televisivi ottenuti su Teleregione Toscana e Canale 10, i due approdano al cinema, entrando nella scuderia dei comici italiani degli anni novanta. I due hanno spesso recitato insieme. Come dimenticare le interpretazioni in Ti amo in tutte le lingue del mondo e Un fantastico via vai, entrambi diretti dallo stesso Pieraccioni.

Negli anni scorsi inoltre, sempre insieme a Conti, sono tornati a riempire i palazzetti e i teatri di tutt’Italia con il loro bellissimo spettacolo.

Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni sono una delle coppie più collaudate del mondo dello spettacolo e soprattutto del cinema. La foto sopra riportata è stata pubblicata dallo stesso Panariello, che nella didascalia aggiunge: “Quest’estate si torna in scena! Non vedo l’ora. Mentre sto lavorando a “Panariello Story” tornano a galla battute, aneddoti, episodi della mia gioventù. E anche qualche bischero”.