I social sono diventati i mezzi più utilizzati per poter esprimere un pensiero, per dare voce alla rabbia, ad un duro sfogo, per fornire notizie; non mancano, però, le immagini, che tutti, diciamo la verità, siamo avvezzi a condividere, che sia un selfie, o una foto in compagnia, non ci tiriamo assolutamente indietro. E questa abitudine è sicuramente più diffusa tra i personaggi del mondo dello spettacolo.

I social fanno parte della nostra vita, e spesso ci aiutano anche a liberarci, quando ci troviamo in un momento di malessere o di forte tristezza. Nelle ultime ore, ad farne un tal uso, è stata l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova, che ha voluto lasciare un dolce messaggio al suo amato papà, scomparso: “Mi manchi tanto”.

Sappiamo, Ivana Mrazova, è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, esattamente nel 2017. Proprio all’interno del reality, la bellissima modella, ha conosciuto Luca Onestini, il suo fidanzato. Come ricorderemo, all’interno della casa, l’ex tronista aveva più volte manifestato un interesse per Ivana, ma il legame d’amore è sorto una volta fuori, a telecamere spente.

Purtroppo, nel mese di aprile, la Mrazova, è stata colpita da un terribile lutto, è scomparso il suo amato papà. Nel periodo seguente, la modella è stata circondata dal silenzio, un modo, questo, per poter restare da sola con il suo dolore. Soltanto nelle ultime settimane, è ritornata ad essere un po’ più attiva sui social. Da qualche ora, Ivana, ha, però, voluto dedicare un pensiero a suo padre: “Oggi avevo voglia di chiamarti… Di Sentire la tua voce, di chiederti cosa fai e soprattutto come stai. Ma purtroppo non è possibile, ti penso ogni giorno, a dire la verità quasi tutto il giorno, tutti i giorni. Mi manchi tanto… da quando non ci sei, è come se mi mancasse una parte di me”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha manifestato la mancanza provata, e ha scritto nel messaggio di star meglio, perchè sa che lui è vicino, anche se non può vederlo fisicamente.