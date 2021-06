Ilary Blasi svela cos’è accaduto con Alessia Marcuzzi: ricordiamo, la conduttrice l’ha ‘sostituita’ a Le Iene.

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi, in cui abbiamo conosciuto il nome del vincitore. A portare a casa il montepremi di 100 mila euro è stato Awed, ma sappiamo, la metà sarà devoluta in beneficenza. Ilary Blasi, quest’anno, ha preso il timone del reality che, nelle edizioni precedenti è stato condotto da Alessia Marcuzzi.

Infatti, al debutto de L’Isola, la Blasi, ha salutato la Marcuzzi, ad inizio puntata. Ma più volte, sembra essere quasi una coincidenza ricorrente, le due conduttrici hanno presentato gli stessi programmi. A Le Iene, prima di Alessia Marcuzzi c’era proprio la conduttrice de L’Isola dei famosi; allora proprio a tal proposito, Ilary, in un’intervista a FQMagazine, ha svelato per la prima volta cos’è accaduto tra loro, e non è mancata di raccontare un po’ del suo inizio e del suo percorso.

Ilary Blasi sostituita da Alessia Marcuzzi: svelato il retroscena, cosa ha raccontato

Come vi abbiamo poco fa anticipato, in un’intervista a FQMagazine, Ilary Blasi ha raccontato un po’ della sua vita, iniziando dal debutto nel mondo dello spettacolo. La conduttrice ha raccontato che il suo debutto è stato cercato, anche se, tutto ha avuto inizio per gioco; anzi, il suo sogno più grande era di aprire un banco di frutta e verdura. Ma percorrendo i vari momenti della sua vita e ovviamente della sua fruttuosa carriera, la presentatrice de L’Isola dei famosi, ha anche risposto a coloro che pensano ci possa essere una rivalità con Alessia Marcuzzi.

Infatti, sappiamo, entrambe si sono trovate conduttrici, molte volte, degli stessi programmi. Adesso, la Marcuzzi, si trova al posto di Ilary, perchè prima, a Le Iene, il programma di intrattenimento e di approfondimento, c’era proprio la conduttrice de L’Isola dei famosi. A questo punto, ha raccontato cos’è accaduto fra le due. Sia chiaro, non c’è stato nulla di preoccupante, anzi, la Blasi assicura che non sia presente nessuna rivalità, e che con Alessia ci sia stato anche uno scambio di messaggi.

“La verità è che i programmi sono questi, può succedere nella girandola delle conduzioni. La trovo una cosa fisiologica, magari tra qualche anno arriverà un’altra collega che condurrà gli stessi programmi”, queste le parole di Ilary Blasi che ha voluto così chiarire i rapporti pacifici con Alessia Marcuzzi.