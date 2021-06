L’Isola dei Famosi, ieri la finale: avete visto cosa è successo subito dopo la puntata? Le immagini condivise dai naufraghi sui social.

È andata in onda ieri l’ultima attesissima puntata de L’Isola dei Famosi 2021! Si è conclusa la quindicesima edizione del reality show di Canale 5, condotta da Ilary Blasi. Una finale diversa dal solito: causa Covid, restrizioni e quarantene obbligatorie, la proclamazione del vincitore è avvenuta in collegamento con l’Honduras. A trionfare è stato Awed, che ha battuto Valentina Persia nel duello finale. Ma siete curiosi di scoprire cosa è successo proprio in Honduras dopo la puntata? Le immagini parlano chiaro!

L’Isola dei Famosi, festa grande in Honduras dopo la puntata di ieri

Awed ha vinto la 15 esima edizione de L’Isola dei Famosi. Lo youtuber napoletano, molto famoso sul web, è salito sul gradino più alto del podio, battendo Valentina Persia, seconda classificata. Medaglia di bronzo per Andrea Cerioli, che però, come Ignazio Moser, ha potuto riabbracciare la sua fidanzata proprio ieri sera. Ma sapete cosa è successo dopo la puntata? Festa grande in Honduras, con musica e finalmente cibo! I sei finalisti dell’Isola, in compagnia anche di Arianna Cirrincione e di Cecilia Rodriguez, hanno festeggiato insieme la vittoria di Awed e la fine di questa meravigliosa avventura. Sui social sono apparsi vari momenti del post puntata, trascorso in assoluta allegria. Potete dare un’occhiata alle stories di Instagram di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Andrea Cerioli per vedere nei dettagli le immagini della festa:

Ricordiamo che, per la prima volta, la finale dell’Isola non si è svolta nello studio: i naufraghi sono rimasti in Honduras e la proclamazione è avvenuta in collegamento. Questo perché, causa Covid, i concorrenti avrebbero dovuto affrontare una lunga quarantena tornati in Italia e non sarebbero potuti essere presenti in studio. Ma, anche in collegamento, la gioia di Awed è stata palpabile! E voi, siete felici che abbia vinto lui?