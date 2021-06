Chi è stato il vincitore di questa quindicesima edizione de L’isola dei famosi, condotta per la prima volta da Ilary Blasi?: il nome e cos’è successo nell’ultima puntata.

Ci siamo! La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è giunta al termine. Dopo poco meno di tre mesi dalla sua partenza, l’adventure reality capitanato da Ilary Blasi ha chiuso definitivamente i battenti. Chi sarà stato il suo vincitore? I sei concorrenti, diventati poi cinque dopo l’eliminazione di Matteo Diamante, giunti in finale sono stati dei veri e propri guerrieri. A partire da Ignazio Moser, che in Honduras è arrivato il 26 Aprile scorso, fino a Valentina Persia, tutti i concorrenti si sono dimostrati dei naufraghi perfetti!

Il popolo web, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, non ha avuto molto le idee chiare su chi sarebbe potuto essere il vincitore de L’Isola dei Famosi. Nel senso che, ovviamente, le opinioni di ciascun telespettatore erano davvero differenti. E davvero disparate tra di loro. Voi, però, avevate un vincitore nella vostra mente? Intanto, scopriamo chi si è “accaparrato” il montepremi finale!

Isola dei Famosi, chi è il vincitore?

La puntata finale de L’Isola dei Famosi di Lunedì 7 Giugno, c’è da ammetterlo, è stata davvero imperdibile. Non soltanto perché Ignazio Moser ed Andrea Cerioli hanno potuto finalmente rivedere le loro rispettive fidanzate. Sappiamo benissimo che la finale, per la prima volta in assoluto, sarà in diretta dall’Honduras per via dell’emergenza Coronavirus. Ed è proprio per questo motivo che, Cecilia ed Arianna, dopo un duello al “crudele” girarrosto, hanno potuto supportare ed incoraggiare i loro compagni.

Ma le sorprese non sono affatto finite qui. La finale ci ha regalato, com’è giusto che sia, delle emozioni davvero numerosi ed incredibili. A partire, quindi, dall’incontro tra Beatrice Marchetti e il suo fidanzato. Fino, invece, a quello tra Cecilia ed Ignazio. A questo punto, però, ci chiediamo: chi è stato il vincitore? Curiosi di saperlo? Allora guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene, si! Awed è il vincitore di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Al secondo posto, invece, è giunta Valentina Persia, seguita da Andrea Cerioli ed Ignazio Moser. Ve l’aspettavate?