Era Jack in Dawson’s Creek: sono passati tantissimi anni, avete visto com’è l’attore oggi? Gli scatti di Kerr Smith su Instagram.

Quanto abbiamo amato Dawson’s Creek? A distanza di tantissimi anni, resta una delle serie tv che ci hanno fatto battere maggiormente il cuore. Sono passato più di 20 anni dall’inizio di questa avventura: la prima puntata, in Italia, è stata trasmessa a gennaio del 2000, due anni dopo l’uscita negli Usa. E, a distanza di tutto questo tempo, in molti si chiederanno come sono diventati i protagonisti dell’amatissimo telefilm. Ebbene, oggi vogliamo parlarvi di lui, Kerr Smith, che nella seria ha interpretato Jack McPhee, il fratello di Andie. Dopo il successo con la serie, lo abbiamo visto diverse volte sul piccolo schermo: i fan di Streghe lo ricorderanno in tutta la settima stagione. Ma curiosi di scoprire com’è oggi? Guardiamo qualche foto condivisa proprio da lui su Instagram!

LEGGI ANCHE —> È stata la bellissima Jen di Dawson’s Creek, la ricordate? Com’è cambiata negli anni

Ricordate Jack McPhee in Dawson’s Creek? Com’è diventato l’attore ogg

Ricordate JackMcPhee di Dawson’s Creek? Il personaggio è stato introdotto nel corso della seconda stagione della serie tv, per poi diventare uno dei più amati. L’attore che lo ha interpretato è Kerr Smith oggi ha 49 anni. Curiosi di vedere come è diventato? Ecco alcune immagini postate proprio da lui sul suo canale ufficiale di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kerr Smith (@actorkerrsmith)

Eh si! Da questo scatto si capisce che la “rivoluzione” principale l’ha subita la sua chioma, oggi brizzolata. Lo sguardo però è sempre lo stesso!

Come i capelli, anche la barba è brizzolata. Per il resto, sembra che il tempo non sia mai passato per il mitico “Jack”. E voi, ricordate la sua storia in Dawson’s Creek? Giunto a Rhode Island con la sorella Andie, dopo una breve relazione con Joey capisce di essere omosessuale: tra le storie d’amore più importanti per lui, quella con Doug Witter, il fratello maggiore di Pacey. Eh si, quanta nostalgia! Che ne dite di fare un rewatch?