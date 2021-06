Le Iene, Nicolò De Devitiis in ospedale: “Ho subito una piccola operazione”, cosa è successo all’inviato della trasmissione Mediaset.

Nicolò De Devitiis è stato operato al piede. Ad annunciarlo è stato proprio lui, attraverso il suo canale di Instagram. Con la sua solita ironia, l’inviato de Le Iene si è ripreso in ospedale a Genova, alla Clinica Montallegro, dove è stato ricoverato per un intervento al tallone: “Ho fatto una piccola operazione al piede, tra poco sarò in piedi!”. Con lui, immancabile, la sua compagna Veronica Ruggeri, anche lei del team de Le Iene. L’inviato ci tiene a sottolineare che è andato tutto bene e tranquillizza i tantissimi fan che si sono preoccupati alla notizia dell’intervento.

Nicolò De Devitiis in ospedale per un’operazione al piede: con lui l’inseparabile Veronica Ruggeri

“Tutto rego, stamattina ho subito una piccola operazione al tallone d’Achille; presto sarò pronto per tornare ai concerti”. Con queste parole e la sua solita ironia, Nicola De Devitiis annuncia di essere stato operato al piede questa mattina. L’inviato de Le Iene si mostra in ospedale, in compagnia della sua dolce metà Veronica Ruggeri, che gli è stata accanto per tutto il tempo: “This is my first lady!”, commenta Nicolò, inquadrando la sua fidanzata nelle storie.

E nei video pubblicati, l’inviato ci tiene a sottolineare che l’intervento è andato bene e che in pochi giorni potrà tornare in piedi. Ecco il post apparso su Instagram qualche ora fa:

Il post è stato invaso dai commenti e i messaggi di affetto di fan e colleghi, che hanno voluto mostrare la loro vicinanza a Nicolò dopo questo spiacevole episodio. Tantissimi i volti noti che hanno lasciato un pensiero alla Iena, da Sandra Milo a Giulia Salemi, da Marco Maddaloni a Elisabetta Gregoraci. Non possiamo che unirci a tutti loro ed augurare a Nicolò una velocissima guarigione.