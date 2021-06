La conduttrice Mara Venier preoccupa il pubblico: “Sto vivendo un incubo”, di seguito vi riportiamo le sue parole

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La sua carriera è lunga più di cinquant’anni. Ha esordito come attrice, ma ha raggiunto il successo nelle vesti di conduttrice. Da anni ormai conduce Domenica In, storico programma di intrattenimento in onda su Rai Uno dal 3 ottobre 1976. Da quando ha ripreso la conduzione, la trasmissione d’intrattenimento di Rai Uno vola negli ascolti. Presto, però, la conduttrice potrebbe lasciare il posto a qualcun altro.

Mara Venier preoccupa il pubblico: le sue parole

Gli ultimi giorni non sono stati affatto facili per la conduttrice di Domenica In. Dopo l’intervento durato ben sette ore, la Venier ha annunciato di essere stata ricoverata nelle scorse ore in una clinica. La conduttrice ha poi raccontato in sui social: “Lunedì ho avuto l’intervento ai denti molto lungo. Purtroppo, qualcosa non è andato bene. E ieri sono stata ricoverata ed operata”.

Nonostante la conduttrice abbia più volte tranquillizzato i fan, il pubblico resta in tensione per le condizioni di salute della Venier. La veneziana ha rotto nuovamente il silenzio sui social poche ore fa, pubblicando un messaggio da pelle d’oca.

“Amici di Instagram voglio condividere con voi l’incubo che sto vivendo” – ha esordito Mara sul popolare social network – “Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto già previsto da mesi. Sono arrivata in studio alle 9.30 e sono uscita alle 17.30 dopo ore. Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso, bocca, gola, labbra e mento”.

La conduttrice ha poi raccontato di essersi recata di corsa dal chirurgo maxillofacciale, il quale ” dopo aver verificato la situazione, venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno”. La conduttrice ha subito dunque un’operazione e oggi avrà un altro controllo: “Sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)”.