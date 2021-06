A Che tempo che fa, Maurizio Costanzo aveva rivelato di essere “sotto stretta sorveglianza”: c’entra la moglie Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie più solide della tv: la loro unione dura ufficialmente ormai da venticinque anni e proprio l’anno scorso hanno festeggiato le nozze d’argento.

Eppure, come rivelato dalla stessa Maria, gli inizi non furono dei migliori: era il 1989 quando si conobbero per motivi di lavoro: “Lavoravo all’Univideo, mi mandarono a Venezia per un dibattito e andai a prendere Maurizio Costanzo per portarlo al Festival, dopo una settimana mi ha chiamato chiedendomi se avessi voglia di lavorare per lui. Mi era antipatico perché faceva sempre domande scomode”.

Eppure, qualcosa di lì a poco cambiò: “Ho imparato che Maurizio sa esserci, è un punto fermo, penso che abbia rasserenato. Io avevo due lati diversi. Uno molto forte, la certezza di saper fare, però dal lato dei sentimenti ero insicura, diffidente, con lui ho imparato a fidarmi”, aveva rivelato Maria nel corso di un’intervista a Domenica In lo scorso ottobre.

Tutti sanno che quando si conobbero, Maurizio era sposato con Marta Flavi, ma a quanto pare l’amore ha vinto su tutto e oggi i due si amano come non mai.

In una vecchia intervista a Che tempo che fa, il giornalista rivelò un retroscena alquanto inaspettato che riguarda proprio sua moglie.

Maurizio Costanzo, il retroscena: c’entra Maria De Filippi

In collegamento con la celebre trasmissione di Fabio Fazio, Costanzo aveva confessato la sua passione per i dolci. La moglie però sembra essere molto attenta alla sua salute: “Sono sotto stretta sorveglianza”, raccontò il giornalista.

Intervenuta in diretta, la conduttrice aveva mostrato alle telecamere il loro freezer con ben quattro vaschette di gelato! Maurizio negò che fossero tutte per lui, ma scherzosamente Maria lo “sbugiardò”.

Un amore smisurato per il gelato, tenuto a freno a fin di bene dalla moglie: se non è amore questo!