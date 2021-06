Michele Merlo, le prime parole della fidanzata Luna: “Vivrò a pieno la vita per me e per te”, il post apparso sui social qualche ora fa.

Un dolore immenso, che ha colpito tutti, quello per l’improvvisa scomparsa di Michele Merlo. Nelle ultime ore, i social sono piedi di foto e messaggi per ricordare l’ex allievo di Amici, morto a causa di una leucemia fulminante. E, ieri sera, è arrivato anche il post di Luna Shirin Rasia, la fidanzata del giovane cantante. Lontana dal mondo dello spettacolo, la studentessa ha voluto ricordare Michele condividendo alcuni scatti del loro “amore puro”, a cui ha allegato un messaggio da brividi.

Michele Merlo, la fidanzata Luna Shirin Rasia rompe il silenzio: “Grazie di tutto”

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo.” Inizia così il messaggio che Luna Shirin ha voluto dedicare a Michele Merlo, il Mike Bird dell’edizione del 2017 di Amici, morto a causa di un’emorragia cerebrale provocata dalla leucemia. Un amore puro, quello tra i due ragazzi, che non avevano resa nota la loro relazione pubblicamente.

“Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri.

Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare.”, scrive la studentessa di origini venezuelane. Nel post condiviso su Instagram, Luna allega alcune dolcissime foto che ha scattato a Michele, molte in compagnia del cagnolino Martino. E l’ultimo scatto racchiude tutta la dolcezza di Mike: un biglietto con una dedica per la sua Luna “quando dormi sei bellissima, buongiorno”:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙇𝙪𝙣𝙖 𝙎𝙝𝙞𝙧𝙞𝙣 𝙍𝙖𝙨𝙞𝙖 🌙 (@_sulkymoon_)

In poco tempo, il post di Luna è stato invaso dai commenti e i messaggi di fan e amici, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza e il proprio affetto alla ragazza in un momento così difficile. Non possiamo che unirci a loro e mandare un grande abbraccio a Luna, alla quale siamo vicini con il cuore.