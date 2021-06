Alessandra Amoroso ha scritto una meravigliosa dedica per la sua amica e collega Emma Marrone: parole da brividi sui social.

Poche ore fa sui social è spuntata una dedica che ha lasciato il fiato sospeso a molti. A scriverla è Alessandra Amoroso, l’ex allieva di Amici di Maria de Filippi, oggi cantante affermata. Il post pubblicato nelle ultime ore è per la sua grande amica e collega, Emma Marrone. La celebre cantante, anche lei ex allieva del famoso talent, ha regalato a 6 mila persone, nell’Arena di Verona, due concerti indimenticabili: la ripartenza degli eventi live è iniziata proprio dal Fortuna Live 2021. L’artista ha regalato la sua voce e le sue canzoni tanto amate dagli italiani: è arrivata per lei una dedica davvero speciale.

Alessandra Amoroso: “Tutti devono sapere”, il messaggio social è commovente

Alessandra Amoroso poche ore fa ha scritto un messaggio commovente per la sua cara amica, Emma Marrone. Fortuna Tour ha regalato tantissime emozioni: “Ti guardo, Ti vedo e ti sento! Non sono per le cose plateali ma forse questa sera sì, perché tutti devono sapere quanto speciale sei, quanto amore ci metti in tutto quello che fai e quanto ti arrabbi con te stessa quando cadi e quanto poco ci rimetti a rialzarti” scrive la Amoroso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra chiama la sua amica ‘pezzo di cuore’ e con questo post rende pubblico il grande bene che prova: “Non conosco tutto di te e forse ci sarà solo una persona che potrà aprire tutte le porte che abitano il tuo cuore ma credimi io mi accontento di quelle che tu hai aperto per me…ti voglio bene pezzo di cuore e questa sera la tua voce è arrivata dove volevi. Orgogliosa di te sempre La tua matta”.