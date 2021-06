Una coppia molto discussa, nata negli studi di Uomini e Donne, sembrerebbe essersi lasciata: di chi stiamo parlando

Uomini e donne è un dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione va in onda dal 16 settembre 1996 su Canale 5, anche se inizialmente aveva un format totalmente diverso. Il programma è infatti nato come versione adulta di Amici ed era un talk show. Oggi, invece, la trasmissione ha assunto un nuovo format, diventando un programma per incontri. Da anni, inoltre, è la punta di diamante della rete del Biscione.

Nel corso degli anni, oltre al trono classico con i tronisti e le troniste, è stato aggiunto anche il trono over con le dame e i cavalieri; mentre solo per un anno c’è stato anche il trono gay. Da quest’anno, il trono classico e il trono over si sono uniti.

Uomini e Donne, una coppia molto discussa si è lasciata?

Una coppia molto discussa di Uomini e Donne sembrerebbe essersi lasciata. Stiamo parlando di Jessica Antonini e Davide Lo Russo. I due si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi e tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il percorso, infatti, è durato pochissimo e proprio per questo motivo la coppia è stata abbastanza ‘chiacchierata’. Una fetta di pubblico, anche se in minoranza, non credeva nella buona fede dei due.

Adesso sembrerebbe che la loro storia d’amore sia tramontata e gli indizi ovviamente corrono sui social. I due innanzitutto non si seguono più sui social. Nei giorni scorsi, inoltre, alcune stories pubblicate su Instagram hanno fatto mormorare i fan della coppia. Jessica, ad esempio, ha pubblicato una frase abbastanza emblematica: “E alla fine è tutto qui… mi conosco… non riesco ad accontentarmi di una cosa tiepida… o gela o brucia“. In un’altra stories, invece, ha scritto: “Ciò che trascuri diventa di qualcun altro“.

Gli indizi sembrano non lasciare dubbi, ma al momento resta un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Attendiamo conferme ufficiali da parte della coppia.