Cosa succede tra Andrea Delogu e Stefano De Martino: spunta fuori solo ora un retroscena inedito, sentite cosa ha raccontato la conduttrice!

Uno spiacevole episodio per Andrea Delogu nelle ultime ore. La famosa conduttrice televisiva e radiofonica è stata vittima di un piccolo incidente: durante il programma radiofonico La Versione delle Due che conduce insieme a Silvia Boschero, ha raccontato cosa le è successo. La Delogu si è fatta male al piede ed in diretta radiofonica ha svelato che per fortuna ha trovato l’aiuto di Stefano De Martino! Il gossip impazza: i fan vorrebbero vederli insieme, come una coppia! La verità sale a galla proprio ora che Andrea ha confessato cosa è accaduto alla sua gamba.

Andrea Delogu e Stefano De Martino, l’incidente: retroscena che spunta fuori solo ora

Il retroscena spunta fuori solo adesso. Andrea Delogu durante la trasmissione radiofonica che conduce insieme a Silvia Boschero ha raccontato del suo piccolo incidente. La conduttrice, zoppicante, ha confessato ai radioascoltatori che è cascata per le scale ma per fortuna ha trovato l’aiuto di Stefano de Martino.

“Porto il bastone perché zoppico. Stavo con Stefano De Martino, un amico: siamo andati a mangiare da un amico comune, che abita al quarto piano senza ascensore. Uscendo, siamo passati da un corridoio molto buio verso la porta d’uscita. Ho zompettato e a un certo punto ho sentito il vuoto sotto i miei piedi. Mentre stavo per precipitare, Stefano ha acceso la luce. Una scena da Hanna e Barbera: Stefano mi ha visto improvvisamente sparire e al posto della mia testa ha visto i miei piedi” ha raccontato Andrea Delogu ai microfoni di Rai Radio 2. Ha proseguito spiegando di aver sentito un ‘crac’ al piede: per fortuna Stefano è corso in suo soccorso.

Il bel conduttore ha preso in braccio la sua amica e l’ha portata su per le scale: “A metà, col fiatone, mi ha detto: “Amo’, io spero davvero che tu te lo sia rotto, se mi fai arrivare fino al quarto piano e poi non è rotto…”. Alla fine il piede non era rotto, mi ha portato a casa e mi ha medicato il piede. La mattina dopo mi ha chiamato per sapere come stavo. Un gentleman. Mi ha salvata” ha concluso la Delogu.

Così con queste parole si mettono a tacere voci su presunti flirt: tra Andrea e Stefano c’è solo una bella amicizia!