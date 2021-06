Antonella Clerici, la sua nuova vita: “Tutto perfetto, se non fosse che…”, problema per l’amata conduttrice.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Ogni mattina fa compagnia al pubblico tra ricette e curiosità con È sempre mezzogiorno. Si, parliamo proprio di lei, Antonella Clerici, uno dei volti più apprezzati dal pubblico. Che da anni la segue costantemente nelle sue trasmissioni di successo. E, come tutti sanno, da qualche anno, la conduttrice ha cambiato vita, trasferendosi al nord, in una casa completamente immersa nel verde. Una dimora nel bosco, proprio come nelle favole. E della sua vita campestre la Clerici ha parlato anche anche sull’ultimo numero di Tv sorrisi e canzoni, dove ha sottolineato che è tutto perfetto se non fosse per un piccolo “problema”. Scopriamo di cosa si tratta.

Antonella Clerici parla della sua nuova vita: tutto perfetto, ma c’è un problema…

Chi non sogna una casa nel bosco come quella di Antonella Clerici? La sua nuova dimora, completamente immersa nel verde, si trova ad Arquata Scrivia in Piemonte: sembra un vero e proprio castello in mezzo alla natura. E, ovviamente, non mancano gli animali, come cani e cavalli, ormai parte della sua famiglia. C’è, però, anche un piccolo “problema”. Come si legge nella cover dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice spiega che la vita lì è perfetta, se non fosse per i cinghiali. Già in passato, infatti, la conduttrice Rai aveva postato sui suoi social foto di alcuni cinghiali, trovati nel bosco. È proprio questo l’unico “problema” della vita campestre della Clerici e della sua famiglia: si tratta, infatti, di animali selvatici che, potenzialmente, potrebbero essere pericolosi.

Ma i pro sono molti di più dei contro: la casa nel bosco di Antonella è un vero e proprio sogno. E voi, lascereste la vostra vita nella caotica città per immergervi nella natura proprio come ha fatto l’amatissima conduttrice di È sempre mezzogiorno?