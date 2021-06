Chi è Antonino, il lover di Love Island: vi parliamo della sua vita, vi sveliamo il suo cognome e cosa pubblica sui social!

Love Island è cominciato il 7 giugno 2021: lo show condotto da Giulia De Lellis ha già un successo enorme. La celebre influencer, per la prima volta alla conduzione di un programma tv, ha cominciato la nuova avventura alla grande! Il dating show famoso in tutto il mondo è arrivato in Italia con la prima edizione: come funziona lo avete capito? Il pubblico decide il destino dei concorrenti in cerca dell’anima gemella. Tra i ‘lovers’ c’è anche Antonino, un pugile agonista di Palermo. Siete curiose di scoprire qualche dettaglio sul bel concorrente del dating show vero? Siamo qui per accontentarvi!

Love Island, chi è Antonino: età, cognome e Instagram del ‘lover’ siciliano

Antonino Guzzardo è il nome del lover che ha preso parte al programma condotto da Giulia De Lellis, Love Island. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Il giovane, classe ’92, è nato a Partinico, in provincia di Palermo.

E’ un atleta amante della boxe: i suoi muscoli attestano il suo talento nel pugilato! Ha vinto infatti un campionato regionale e si è qualificato per le nazionali. Estroverso, spavaldo, determinato e testardo: così si descrive il bel Antonino. Sul suo canale Instagram sono svariate le fotografie che ha pubblicato di sé: scopriamo infatti che è anche un appassionato di biciclette.

Riuscirà a trovare l’amore nel programma condotto da Giulia De Lellis, Love Island? Vi ricordiamo che potete assistere alle puntate su Discovery+ che trasmette in diretta streaming e on demand le puntate del dating show. Le stesse potete vederle anche su Real Time, dal lunedì al sabato tra le 20.20 e le 21.20!