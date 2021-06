Awed, “Momento più bello della mia vita”: cosa è successo alla star del web dopo la vittoria all’Isola dei Famosi?

SI è conclusa pochi giorni fa la 15 esima edizione de L’Isola dei Famosi. Un’edizione che ha dovuto fare i conti col Covid: la finale, infatti, è andata in onda in collegamento con L’Honduras e la proclamazione del vincitore è avvenuta con i naufraghi ancora sull’isola. A trionfare è stato la star del web Awed, che ha battuto in finalissima Valentina Persia. Una gioia indescrivibile per lo youtuber, che si è distinto nel programma per la sua ironia. Ma sapete cosa è accaduto poche ore dopo la vittoria all’Isola dei famosi? Un momento che Awed ha definito il più bello della sua vita. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Awed, “Momento più bello della mia vita”: si mostra così dopo la vittoria a L’Isola dei Famosi

Awed ha vinto l’Isola dei Famosi 15 e per lui è stata una gioia indescrivibile. Ma “il momento più bello della sua vita” è stato un altro! Di cosa parliamo? Del momento in cui ha potuto mangiare tutto ciò che desiderava al Mc Donald! Dopo mesi di riso e cocco, Awed si mostra in compagnia di alcuni dei suoi ex colleghi sull’Isola, mentre si trovano in aeroporto. Si tratta di Ignazio Moser e Andrea Cerioli, e con loro le rispettive fidanzate Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, giunte in Honduras per una sorpresa. In “ricordo” dei pranzi sull’isola, la comitiva ironizza sul fatto che mangiano tutti seduti per terra in aeroporto in Messico. Un’emozione unica per i naufraghi poter mangiare tutto quel cibo, dopo la fame patita all’interno del reality:

Nelle loro stories, i protagonisti del reality mostrano questi momenti insieme, tra scali e vari aerei da prendere per tornare finalmente in Italia? E voi, cosa aspettate a seguirli sui loro canali ufficiali di Instagram? Il post Isola dei famosi è davvero interessante!