È stata un’amatissima e famosissima cantante di Amici nel 2016, la ricordate tra i banchi di scuola? Cosa fa oggi: l’incredibile annuncio.

È un programma seguitissimo ed ambitissimo, Amici. In onda da diversissimi anni, il talent di Maria De Filippi riesce a “sfornare”, anno dopo anno ed edizione dopo edizione, dei talenti davvero incredibili. È il caso, ad esempio, di questa famosissima ed amatissima cantante. Entrata a far parte del programma di Canale 5 nel corso dell’edizione di Amici del 2016, la giovanissima è riuscita a conquistare ed incantare il pubblico italiano con la sua strepitosa voce. Voi la ricordate?

Stiamo parlando proprio di lei: Shady! Ricordate il suo timbro, il suo talento e la sua immensa bravura? Certo, avete ragione: è praticamente impossibile! Ebbene, a questo punto, però, vi chiediamo: com’è diventata oggi? A distanza di cinque anni dalla sua partecipazione ad Amici 2016, cosa fa oggi la cantante? Ebbene: qualche ora fa, è arrivato un annuncio davvero incredibile. Ecco di che cosa parliamo!

Amici 2016, ricordate la cantante Shady? L’annuncio a sorpresa

Era l’edizione di Amici del 2016 quando Shady, insieme anche a tantissimi altri giovanissimi talenti, prendeva parte al programma di Maria De Filippi. Ed incantava tutto il pubblico italiano con la sua voce e il suo talento. Certo, non è stata lei a vincere quell’edizione, è vero. Eppure, Shady continua ad essere ricordata con immenso affetto e simpatia da tutto il pubblico italiano. Ebbene: da quel momento, sono passati esattamente cinque anni, ma com’è cambiata la giovanissima cantante? E, soprattutto, cosa fa oggi?

Non abbiamo moltissime informazioni su cosa fa oggi Shady dopo Amici 2016, anche sul suo canale Instagram ufficiale, la giovanissima cantante non è molto solita condividere notizie su di sé. Quello che, però, possiamo affermarvi con certezza è che, proprio nelle scorse ore, è arrivato un annuncio davvero incredibile. Ancora adesso, Shady continua a coltivare la sua più grande passione. Quindi, la musica. E, proprio qualche ora fa, è uscito il suo nuovo singolo.

Avete visto proprio bene, si. Insieme ad Andrea Zelletta, Shady sarà la voce del singolo “Lovin’ at the Speed of light”.

