Oggi Christina Ricci è una splendida e talentuosa attrice di cinema e televisione: ma ricordate com’era da piccola, agli esordi della sua carriera? Dolcissima!

Talentuosa, affascinante e piena d’eleganza: Christina Ricci è oggi un’attrice di enorme successo e acclamata da pubblico e critica. La sua è una carriera lunga e ricca, sia dal punto di vista cinematografico che televisivo. Originaria di Santa Monica, il suo cammino nel mondo dello spettacolo inizia quando un critico cinematografico la nota nel corso di una recita scolastica. Il suo debutto arriva con il film “Sirene” al fianco dell’iconica Cher e della straordinaria Winona Ryder. Oggi, l’attrice è una vera stella di Hollywood: ma ricordate com’era da piccola Christina Ricci, agli esordi della sua carriera? Dolcissima, la riconoscete?

Christina Ricci: com’era da piccola, agli esordi della sua carriera?

A consacrarla alla fama è stato senza dubbio il ruolo di “Mercoledì” ne “La famiglia Addams” che ha poi ripreso anche per il sequel dell’amatissima pellicola. L’abbiamo poi ammirata in “Casper”, “Paura e delirio a Las Vegas”, “Il mistero di Sleepy Hollow”. Indimenticabile in “Monster” che consacrerà all’Oscar la collega Charlize Theron.

Non solo cinema, l’attrice si è dedicata anche al panorama televisivo. Ha preso parte a serie del calibro di “Grey’s Anatomy” e “The Good Wife”. Nel 2013 ha sposato James Heerdegen e nel 2014 è diventata mamma del primo figlio. Bellissima, talentuosa e dotata di un’eleganza straordinaria, oggi Christina Ricci è un’attrice di immenso successo e amatissima. Ricordate com’era ai tempi de “La famiglia Addams”? Dolcissima, riuscite a riconoscerla?

Di recente, è giunta la notizia che l’attrice si è unita al cast di “The Matrix 4”. Siamo certi che il pubblico sia impaziente di rivederla sulle scene e che la bella interprete lascerà, come sempre, senza parole. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli a riguardo, vi terremo aggiornati!