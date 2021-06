Non è da tutti saper abbinare semplicità ed eleganza, ma Elena Santarelli ci è riuscita benissimo nell’arredare la sua casa: guardate qua!

Sposata con Bernardo Corradi e madre di due bambini, Giacomo e Greta Lucia, Elena Santarelli ha davvero una splendida famiglia. La showgirl e conduttrice, nata come modella di brand importantissimi, ha avuto grande successo in tv e dopo tanti anni di carriera è sempre un volto amatissimo dal pubblico.

Seguitissima su Instagram, Elena posta spesso scatti in cui si possono ammirare i particolari della sua splendida casa. Se non l’avete ancora fatto, vi consigliamo di correre a vedere le foto sul suo profilo: la sua casa è davvero notevole! Si trova a Roma e il dettaglio che subito salta all’occhio è il perfetto abbinamento tra semplicità ed eleganza degli ambienti. Scopriamo tutti i particolari della dimora di Elena Santarelli!

Elena Santarelli, la sua casa è un vero spettacolo: non crederete ai vostri occhi

Come si nota anche dalle foto pubblicate da Elena sul suo profilo, l’ambiente più notevole della casa è certamente il salone. Soprattutto durante il periodo natalizio, la conduttrice ha mostrato l’albero che è solita preparare con i suoi figli ed è impossibile non innamorarsi della scala e del corrimano che compaiono nelle immagini.

Sempre nel salone troviamo un maxi schermo tv difronte al divano dove la conduttrice e delle piante. Il parquet a terra dona un senso di accoglienza e familiarità pur restando di un’eleganza unica.

La cucina è moderna, bianca e con la penisola in marmo color grigio. Riguardo alla camera da letto, il design è moderno e di classe: stoffa viola per la testiera e cuscini stupendi. In tutto ciò spicca il cassettone in legno.

Vi piace? Stupenda, vero?