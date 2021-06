Elisabetta Gregoraci, avete mai visto la sua casa? Sui social, spuntano le foto: quel dettaglio è davvero impressionante, da non credere!

È la vera e propria regina di Instagram, Elisabetta Gregoraci. Amatissima e, soprattutto, attivissima sul suo canale social ufficiale, la bellissima conduttrice calabrese non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico. È proprio per questo motivo che, spulciando con attenzione il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare diversi scatti che ci mostrano la sua casa. Sappiamo benissimo che, attualmente, la Gregoraci non vive affatto in Italia. E che, insieme a suo figlio Nathan Falco, ha una casa da sogno a Montecarlo. Ecco, ma voi l’avete mai vista?

Con ben 4570 post, Elisabetta Gregoraci è la stella di Instagram. Solita ad aggiornare i suoi followers sulla sua vita e sulle sue giornate, l’ex concorrente del GF Vip è solita anche immortalarsi tra le quattro mura di casa sua. Voi l’avete mai vista? Noi siamo riusciti a carpire alcuni dettagli. Ed uno su tutti, vi assicuriamo, ha catturato l’attenzione. Di cosa parliamo? Scopriamolo!

Elisabetta Gregoraci, la sua casa è pazzesca: impossibile non notare quel dettaglio

È proprio questa la domanda che adesso vogliamo farvi: avete mai visto la casa di Elisabetta Gregoraci? Ebbene: se siete anche voi curiosi di vederla, vi mostriamo noi tutti i dettagli! Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, oltre a rintracciare deliziosi ed incantevoli scatti fotografici, non abbiamo potuto fare a meno di notare anche alcuni “dettaglio” della sua splendida dimora. A partire dal bagno fino al soggiorno, la casa di Elisabetta Gregoraci è davvero imperdibile.

Volete conoscerla anche voi? Ci pensiamo noi!

È proprio questa una delle foto che ci balza all’occhio. È seduta sulle scale, ricoperte di moquette nera, e si intravede chiaramente uno stile barocco. Immaginiamo che la scalinata divida la zona giorno dalla zona notte, eppure non si può fare a meno di notare di quanto l’ambiente sia maestoso.

Che dire, invece, del salotto? Con pareti bianche, divano bianco ed un tappeto bianco e nero, il salotto di casa Gregoraci si mostra come un luogo più che confortevole ed adatto per una serata in pieno relax.

La cabina armadio: il sogno di tutte le donne. È proprio questo il dettaglio che non si può fare a meno di notare. E che, senza alcun dubbio, renderà Elisabetta Gregoraci invidiata da tutti. Chi è che non la vorrebbe?

Così come tutta la sua casa, anche il bagno ed, in particolare, la vasca da bagno ha qualcosa di straordinario. Cosa ne pensate? A voi piace la casa di Elisabetta Gregoraci? Per noi, è indiscusso: è da sogno!