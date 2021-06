Gianluca Vacchi è amatissimo e seguitissimo sui social, ma sapete quale auto guida? Un vero e proprio gioiello: resterete meravigliati!

È la star del web, Gianluca Vacchi! Con un profilo Instagram che vanta ben 20 milioni di followers, il simpaticissimo imprenditore bolognese vanta di un successo davvero clamoroso. Per mesi e mesi, lo sappiamo benissimo, è stato al centro dell’attenzione di tutti per i suoi balletti scatenati e le sue challange. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Recentemente, è diventato papà per la prima volta della piccola Blu Jerusalema. Ad esempio, se vi chiedessimo se avete idea di qual è la sua auto, ci sapreste dare una risposta? Ebbene: qualora l’esito fosse negativo, state tranquilli, ci pensiamo noi!

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua “faraonica” casa, che solo a guardarla fa venire i brividi per quanto è bella e meravigliosa. Sapete, però, qual è la sua auto? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che questa sua nuova automobile sia stata un regalo poco prima dell’inizio della pandemia. Ebbene: volete averne qualche dettaglio in più? Scopriamolo!

Gianluca Vacchi, qual è la sua auto? Spunta un video: da paura!

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Gianluca Vacchi è solito condividere ogni cosa con il suo amatissimo pubblico. Qualche giorno fa, ad esempio, in “diretta” da un jet privato, l’imprenditore bolognese si è lasciato riprendere in tutta la sua simpatia mentre intonava una canzone super romantica alla sua Sharon. Ma non è affatto finita qui. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare un video, con precisione un Tik Tok, che lo riprende accanto alla sua auto.

Ecco, a questo punto vi chiediamo: siete curiosi di sapere qual è l’automobile che guida Gianluca Vacchi? Guardate un po’ qui:

Un video simpaticissimo e che riprende Gianluca Vacchi mentre si “allena” di fianco alla sua auto. L’avete riconosciuta? Da quanto si apprende, sembrerebbe che questo gioiellino sia stato acquistato dall’imprenditore poco prima della pandemia. E che sia, da quanto si legge, una Rolls Royce Phantom completamente rivestita di nero.

Cosa ne pensate? Non è stupenda?