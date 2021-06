Giulia De Lellis è una delle influencer più acclamate e tutti sono curiosi di sapere quanto guadagna: la sua risposta è tutt’altro che ovvia.

Momento d’oro per Giulia De Lellis, tra le influencer italiane più seguite e i personaggi più amati: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha percorso davvero tantissima strada da quando era seduta tra le fila del dating show di Canale 5 cercando di conquistare il bel tronista di allora Andrea Damante.

Le sue sponsorizzazioni su Instagram sono richiestissime dai marchi più importanti, è stata tra i concorrenti arrivati in finale al GF Vip 2, ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia, ha scritto un libro ed ha preso parte al film “Genitori vs Influencer”.

A soli 25 anni, la De Lellis può essere definita a tutti gli effetti un’imprenditrice di grande successo. A ciò si aggiungono ospitate e anche conduzioni di programmi. Tutti sanno che proprio in questo periodo sta andando in onda Love Island e a presentarlo è proprio la bella Giulia.

Ma quanto guadagna l’ex corteggiatrice? E’ una domanda che tutti si fanno, ma qual è la verità? Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista a Fanpage.

Quanto guadagna Giulia De Lellis? Spunta finalmente la verità

Dopo aver parlato di come sia nato il progetto di Love Island e aver spiegato in cosa consiste il format in onda su Discovery Plus, la De Lellis ha risposto anche alla domanda circa le cifre che guadagna.

Con tutto il successo raggiunto e con quasi 5 milioni di follower, è naturale pensare che i guadagni di Giulia De Lellis arrivino a quelli di un calciatore di Serie A. E’ proprio lei a rivelare a Fanpage tutta la verità circa questa ‘leggenda’. “Non amo parlare di numeri però questo lo devo dire: mi piacerebbe guadagnare quanto un calciatore di serie A. Non è così, sfatiamo questo mito”.

E voi immaginavate che le cose stessero così in realtà?