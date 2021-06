A partire da Mercoledì 9 Giugno andrà in onda “Grand Hotel Intrighi e Passioni”, la nuova serie tv di Canale 5: cast e trama.

Ci siamo! Dopo il successo spietato di Buongiorno Mamma, Canale 5 è pronto a regalarci un’altra ed imperdibile serie televisiva esclusiva. Proprio a partire da questa sera, Mercoledì 9 Giugno, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la Notizia, si darà inizio ad un nuovo travolgente viaggio nel passato. Stiamo parlando esattamente di “Grand Hotel Intrighi e Passioni”, la serie tv spagnola che andrà in onda proprio sul canale Mediaset. Mancano pochissime ore alla puntata di esordio, eppure non si vede l’ora di conoscere qualche cosa in più sulla serie televisiva.

Cosa sappiamo, in particolare, su questo nuovo progetto Mediaset? In particolare, cosa occorre sapere sulla sua trama? E, soprattutto, sui suoi personaggi? Ebbene: vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, nel cast ci saranno due attori più che amatissimi. Di chi parliamo? Eccoli!

Grand Hotel Intrighi e Passioni, il debutto il 9 Giugno: cast e trama

A partire da questa sera, Mercoledì 9 Giugno, andrà in onda su Canale 5 una nuova e travolgente serie televisiva. Stiamo parlando esattamente di “Grand Hotel Intrighi e Passioni”. Ebbene, in attesa di poter assistere alla prima puntata, cosa occorre sapere su di essa? In particolare, qual è la trama?

Ambientata in Spagna ed, esattamente nel 1905, la serie televisiva racconta la storia del giovanissimo Julio Olmedo. Che decide di abbandonare la città dove si trova, per fare visita a sua sorella Cristina al Grand Hotel, dove lavora come responsabile del piano. È soltanto una volta che è arrivato qui che, però, il giovane scopre che sua sorella è sparita da circa un mese. Così, intenzionato a scoprire le sorti di Cristina, decide di rimanervi. E di fingersi un cameriere del locale per indagare. “Sotto copertura”, però, Julio si innamora di Alicia, figlia della proprietaria dell’Hotel. Da quel momento, i due si uniranno. E, proprio insieme, scopriranno cosa si nasconde tra le quattro mura del posto.

Insomma, una trama piuttosto interessante ed avvincente. Non è un caso, infatti, se la serie televisiva è stata anche premiata dalla critica. Del cast, però, cosa sappiamo? Ebbene: troveremo tantissimi volti nuovi, ma non solo. Tra i personaggi di “Grand Hotel intrighi e passioni”, infatti, troveremo due attori amatissimi. Parliamo di Pedro Alonso, leggendario Berlino de La casa di carta. E la bellissima Megan Montaner.

Streaming e repliche

Composta da ben tre stagione ed un totale di 39 puntate, la serie televisiva è pronto a catturare l’attenzione di tutti. Non riuscite a seguirlo “in diretta”? Tranquilli, su Mediaset Play c’è la possibilità di rivedere le repliche dove e quando volete.

Noi siamo pronti, voi?