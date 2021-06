A qualche giorno dalla nascita di Lilibet, secondogenita di Harry e Meghan, la Regina Elisabetta fa un gesto inaspettato: di cosa si tratta.

In questi ultimi mesi, Harry e Meghan hanno dato non pochi grattacapi alla Regina: prima la rinuncia a vivere a Buckingham Palace e il trasferimento negli Stati Uniti poi la scottante intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Tutto il mondo ne ha parlato: le verità raccontate dalla moglie del principe sulla Famiglia Reale hanno dato davvero scandalo. Di certo per la sovrana tutto ciò deve essere stato un duro colpo.

Eppure, Elisabetta sembra essere disposta ad una riappacificazione col nipote: ma quando e come avverrà questo incontro chiarificatore? Lo ha rivelato il Daily Mail riportando le dichiarazioni di una fonte vicina a palazzo. A luglio Harry dovrebbe recarsi a Londra per partecipare all’inaugurazione di una statua dedicata a Lady Diana e la Regina Elisabetta potrebbe cogliere al volo l’occasione. Vediamo quali sono le sue intenzioni.

Regina Elisabetta, ‘mano tesa’ verso Harry: e Meghan?

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la sovrana vorrebbe conversare con Harry in privato per poter arrivare ad chiarimento, ma senza nessun altro presente all’incontro.

Secondo ilo corrispondente reale del Daily Mail, Richard Eden, Elisabetta vorrebbe invitare a pranzo il nipote “per parlare di molte cose”. Argomento centrale del dialogo saranno sicuramente le accuse lanciate dai Duchi di Sussex nei confronti della Casa Reale, le scelte fatte dai giovani coniugi in questo periodo come ad esempio l’omaggio alla sovrana attraverso il nome della piccola appena nata.

In tutto questo però, pare che Meghan sia stata esclusa. Ebbene sì, la moglie di Harry non è per il momento invitata all’incontro. A quanto pare, verso di lei nessuna apertura da parte della matriarca di Casa Windsor.

Come reagirà la coppia di Duchi?