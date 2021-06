Ricordate Logan, il fidanzato di Rory in Una mamma per amica? Guardate com’è diventato con gli anni: incredibile!

Tra il 2000 ed il 2007 andava in onda Una mamma per amica, la celebre serie tv statunitense che ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori! Lauren Graham e Alexis Bledel sono le protagoniste della serie ed interpretano i ruoli di Lorelai e Rory. Ambientata nell’immaginaria cittadina di Stars Hollow, mamma e figlia regalano intrattenimento con le loro vicende amorose e familiari! Ricordate quel bel giovane con cui è stata fidanzata Rory, nella serie, per tanto tempo? Logan aveva fatto breccia nel cuore della protagonista ma anche in quello delle fan della serie. Siete curiose di scoprire cosa fa oggi e com’è diventato con il tempo? Vi sveliamo qualcosa di più!

Ricordate Logan di Una Mamma per Amica? Cosa fa oggi e com’è diventato Matt Czuchry

Logan Huntzberger, interpretato da Matt Czuchry, è il giovane altolocato di Una mamma per amica. A partire dalla quinta stagione della serie tv nasce la relazione con Rory, la protagonista: la loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di ragazzine! Il bel Matt Czuchry oggi ha 44 anni e non ha affatto perso il suo fascino! Eccolo in una recente foto pubblicata su Instagram:

Classe ’77, i ruoli di Matt Czuchry piuttosto noti sono svariati. Lo ricordiamo, oltre che in Una mamma per amica, anche in The Good Wife e The Resident. La popolarità l’ha raggiunta proprio grazie a Logan Huntzberger. Ma cosa fa oggi? Dal 2017 è il protagonista di The Resident: proprio a maggio 2020 la serie tv è stata rinnovata per la quarta stagione!

Secondo quanto si legge sul web non è sposato: non sappiamo se ha una compagna o meno.