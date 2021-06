Luca Argentero e Cristina Marino si sono finalmente sposati, ma dove sono andati in viaggio di nozze? Sui social, le immagini da sogno.

Detto, fatto! Qualche mese fa, Cristina Marino aveva annunciato che, molto presto, sarebbe diventata la moglie di Luca Argentero. E, in effetti, è stato proprio così. Con una cerimonia riservata e, completamente e letteralmente, tutto in segreto, la coppia si è sposata! La notizia, lo sappiamo benissimo, si è diffusa diversi giorni fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto esplodere di gioia tutti i loro ammiratori. A questo punto, però, ci chiediamo: quale meta avranno scelto Luca Argentero e Cristina Marino per il loro viaggio di nozze? Ebbene: sui social, sono iniziate a sputare le prime immagini. E, vi assicuriamo, sono davvero incredibili!

Diciamoci la verità: la luna di miele si fa una sola volta nella vita. Siete curiosi, però, di sapere quale meta avranno scelto Luca Argentero e Cristina Marino? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Cristina Marino e Luca Argentero, dove sono andati in viaggio di nozze?

Il loro amore, lo sappiamo benissimo, è stato fortemente voluto dal destino. Come raccontato anche dalla diretta interessata a Verissimo nel corso di una sua recentissima intervista, la scintilla tra Cristina Marino e Luca Argentero è scoccata davvero “per caso”. Da quel momento, sono passati diversi anni. Eppure, i due piccioncini non si sono mai più lasciati. E, dopo la nascita della loro primogenita Nina Speranza, si sono detti “si” per sempre.

Il matrimonio è stato celebrato qualche giorno fa in Umbria, ma siete curiosi di sapere dove sono andati in viaggio di nozze? Ci pensiamo noi! Sul suo canale social ufficiale, in queste ultime ore, Cristina Marino sta condividendo immagini davvero da sogno. E che, soprattutto, ci fanno chiaramente intendere che la meta della loro luna di miele è stata rigorosamente italiana. E, soprattutto, del Sud. Dapprima sul balcone di un favoloso hotel a cinque stelle di Positano e poi in barca a Capri, sembrerebbe che i piccioncini abbiano scelto di trascorrere questi primi giorni di marito e moglie tra le bellezze campane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Insomma, diciamoci la verità: delle immagini davvero bestiali! Cosa ne pensate?

Ovviamente, non sappiamo a quanto ammonti il prezzo del loro viaggio di nozze. Fatto sta che l’Hotel in cui hanno soggiornato a Positano ha una vasta scelta di stanze.