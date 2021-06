Il comico Max Giusti rivela un retroscena incredibile su Papa Francesco: “Non era mai successo prima”, di cosa si tratta

Max Giusti è uno dei comici e cabarettisti più apprezzati dal pubblico italiano. La sua carriera inizia a decollare all’età di 23 anni, quando prende parte al programma Stasera mi butto e Ricomincio da due. In seguito, partecipa ad altre trasmissioni, tra le quali ricordiamo Mi raccomando, Mio capitano e Seven show. Diventa famoso però soprattutto grazie alle sue grandi doti da imitatore con le quali si mette in luce a Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì.

Raggiunto l’apice del successo, la Rai decide di affidargli la conduzione di Affari tuoi, gioco serale con i pacchi. Max diventa anche attore, entrando nel cast della settima edizione di Distretto di Polizia e di altre serie televisive. È stato anche doppiatore nella trilogia di film di successo della Disney, Cattivissimo Me, e nel 2019 ha partecipato al reality show Pechino Express in coppia con Marco Mazzocchi.

Max Giusti, incredibile retroscena con Papa Francesco: cos’è successo

Nel corso della sua carriera, il comico e cabarettista Max Giusti ha incontrato per ben due volte Papa Francesco. Riguardo alla prima volta, Massimiliano ha raccontato in un’intervista un’incredibile retroscena legato al Santo Padre.

Il noto conduttore televisivo ha infatti raccontato di aver incontrato Sua Santità in occasione dello spettacolo a San Pietro per l’incontro con il mondo della scuola nella primavera del 2014. Giusti racconta che tale evento è passato alla storia perchè il Papa è letteralmente scoppiato a ridere dopo una battuta del comico.

“Non era mai successo, mi pare, che un Pontefice si abbandonasse ad una grassa risata“, ha raccontato Giusti nell’intervista. La comicità di Giusti ha colpito anche Papa Francesco, che per un attimo ha ‘sbottonato’ la sua compostezza e si è lasciato andare ad una grassa risata.