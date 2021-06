Sanremo 2022, ci sarà lei alla conduzione? Indiscrezione bomba sulla possibile conduttirce: il grande salto

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa pochi giorni fa. A trionfare dopo più di 80 giorni in Honduras è stato lo youtuber Awed, che ha battuto Valentina Persia nella sfida finale. Un’edizione condotta da lei, Ilary Blasi, che con la sua ironia e schiettezza ha conquistato il pubblico. Dove la vedremo dopo l’avventura al timone del reality show di Canale 5? Ebbene, Lady Totti pensa già al futuro e non nasconde il sogno di ritornare sul palco dell’Ariston. Stavolta con un ruolo più importante, dopo essere stata valletta a Sanremo 2006. Ecco le sue parole in un’intervista a Il Fatto Quotidiano

Ilary Blasi a Sanremo 2022? La conduttrice sogna di risalire sul palco dell’Ariston

Ilary Blasi è già stata a Sanremo nel 2006, la ricordate? L’ex letterina di Passaparola è stata una delle vallette di Giorgio Panariello, conduttore di quella edizione del Festival: con lei Vittoria Cabello. In una intervista a Il Fatto Quotidiano, però, Ilary ammette che le piacerebbe ritornare su quel palco, magari nelle vesti di conduttrice: “Si, sogno come tutti. La speranza di tornarci con un ruolo più importante c’è, Sanremo è sempre Sanremo”, dichiara la conduttrice. Che ricorda con emozione l’esperienza del 200: “Ero sparita per un po’ di mesi e mi chiama Giorgio Panariello per portarmi al Festival, avevo 24 anni, avevo appena partorito e nessuno si aspettava niente. Ho preso quel treno al volo perché Sanremo ti capita una volta nella vita, se ti capita..Ho un bellissimo ricordo, esperienza unica.”

Dopo l’esperienza da valletta, Ilary tornerà sul palco dell’Ariston nelle vesti di conduttrice? Staremo a vedere! E per quanto riguarda la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, la Blasi ha risposto: “Da qui a un anno le cose possono cambiare, ma sarei pronta per il bis.” E a voi, piacerebbe vederla di nuovo al timone del reality show?