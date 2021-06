E’ stata Miss Italia nel 2010, sapete com’è diventata oggi a distanza di 11 anni? Osservate la foto, non c’è nulla da dire, ma solo che è una meraviglia!

Miss Italia è un concorso di bellezza che ha avuto il suo debutto nel 1946; sono state tantissime le partecipanti, e moltissime, lo sappiamo benissimo, hanno anche avuto un seguito nel mondo dello spettacolo. Ad ottenere la fascia di reginette, in settantaquattro edizioni, sono state molte giovani ragazze, e ad oggi, sarebbe davvero difficile citarle tutte.

Ma vi ricordate di Miss Italia vincitrice nel 2010? Lei è Francesca Testasecca e con la sua bellezza ha conquistato tutto il palco, bisogna ammetterlo, tanto da riuscire a portare a casa la corona. Ma a distanza di circa 11 anni, com’è divenuta? Siamo andati a curiosare sul suo profilo, e vi anticipiamo, è magnifica, proprio come allora! Seguiteci e ve ne accorgerete con i vostri occhi!

E’ stata Miss Italia nel 2010: ad oggi sono passati 11 anni, come la ritroviamo?

Ma adesso, vogliamo porre la nostra attenzione su Miss Italia vincitrice del concorso nel 2010, lei è Francesca Testasecca. La domanda che sorge lecita è, com’è diventata oggi, a distanza di ben 11 anni? Siamo andati a curiosare sul suo profilo instagram, e per questo, vi sveliamo, nel minimo dettaglio ogni cosa. E allora, osservando in basso, in foto, possiamo vedere con i nostri occhi che, Francesca, è ancora oggi un incanto, non trovate? Non avevamo certo dubbi, sia chiaro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Testasecca (@francesca.testasecca.official)



Occhi meravigliosi e un viso da togliere il fiato! Miss Italia 2010 continua a rubare la scena, sfoggiando un’avvenenza incredibile.