Soltanto da qualche settimana, Stefano De Martino ha concluso il suo percorso all’interno di Amici di Maria De Filippi, dove ha rivestito il ruolo di giudice al Serale, insieme a Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. E’ stata sicuramente un’esperienza indimenticabile, che li ha completamente avvolti in questi ultimi mesi. Il ballerino napoletano, a distanza di alcune settimane, ha così deciso di prendersi qualche giorno di vacanza.

De Martino, è stata avvistato, in bella compagnia: al suo fianco, sua sorella Adelaide, accompagnata dal fidanzato Emanuele Vicorito e con lei alcune amiche. Tra di loro, c’era anche Paola Di Benedetta che, sappiamo, è stata concorrente del Grande Fratello Vip nella quarta edizione, e anzi, è stata proprio lei la vincitrice.

La Di Benedetto sembrerebbe essere apparsa senza il suo fidanzato, Federico Rossi. Insieme, Stefano e gli altri amici, sembrerebbero aver trascorso dolci momenti, tra sole, mare e tanto divertimento. Il ballerino ha così deciso di godere di qualche momento di spensieratezza e di riposo, prima di tornare a teatro, e riprendere le prove dello spettacolo che lo vedono insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Che coppia noi tre!