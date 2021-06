Samantha Curcio di Uomini e donne racconta com’è Maria De Filippi a telecamere spente, e non solo: il tutto attraverso il suo canale instagram.

Una delle scelte che sicuramente ha appassionato i telespettatori è stata quella di Samantha Curcio, l’ex tronista, come ben sappiamo, ha deciso di uscire dal programma di Uomini e donne, con Alessio Ceniccola. Ma la puntata ha avuto un forte colpo di scena, dato che, Samantha, dopo aver scelto quest’ultimo, ha fatto entrare in studio, in presenza quindi della scelta, la non scelta.

Non era mai capitato prima, ma l’ormai ex tronista ha voluto spiegare la sua decisione proprio lì. Una volta uscita fuori dal programma, è ritornata ad essere attiva sui social, e proprio nelle ultime ore, attraverso il box delle domande, ha risposto ad alcune curiosità degli utenti, che le hanno chiesto, in particolare, di Maria De Filippi.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Samantha di Uomini e Donne parla di Maria De Filippi: solo adesso lo rivela

Nelle ultime ore, Samantha Curcio, è tornata a parlare con i suoi follower. L’ex tronista di Uomini e donne, dopo essere uscita dal programma, e aver scelto Alessio Cennicola, è ritornata ad essere attiva sui social, e più volte, attiva il box delle domande, aprendo una conversazione con coloro che la seguono.

Ma nelle ultime ore, Samantha, proprio attraverso il box delle domande, ha risposto a qualche curiosità di alcuni utenti, che le hanno chiesto com’è Maria De Filippi a telecamere spente, ma anche altri particolari: “Maria a telecamere spente è una donna umilissima, gentilissima, tranquillissima, è brava, è una mamma”. Queste le parole della protagonista di Uomini e Donne. Ma subito dopo, qualcuno le ha anche chiesto il rapporto tra lei e la conduttrice, e Samantha ha rivelato ‘qualcosa’ mai detto prima.

“Quando ho fatto il colloquio è stata una mamma, simpatica, umile e allegra, nei corridoi mi parlava, è stato bello”.