Alba Parietti ha mostrato sui social cos’è accaduto, dopo aver subito un piccolo indicente mentre si trova in vacanza.

I social sono il mezzo che più utilizziamo nel corso della nostra giornata, per pubblicare selfie, da soli o in compagnia, o anche per uno scambio di commenti o di messaggi. Ma ad aver maggiore riscontro sono assolutamente i personaggi del mondo dello spettacolo avvezzi a condividere attimi della quotidianità, tenendo in questo modo aggiornati i follower che, sappiamo, mostrano sempre una certa attenzione.

Come vi abbiamo già parlato in uno dei nostri articoli precedenti, tra i vip più apprezzati e seguiti, non possiamo non citare Alba Parietti, dato che, sui social, è molto attiva. Negli ultimi giorni, la conduttrice si trova nella sua casa ad Ibiza, per trascorrere qualche giorno di vacanza. Purtroppo, soltanto da qualche minuto, ha mostrato il brutto incidente subito: vediamo insieme cosa è successo alla showgirl.

Alba Parietti, brutto incidente ad Ibiza: mostra sui social quanto successo

Come abbiamo poco fa riportato, Alba Parietti si trova in questi giorni in vacanza, nella sua casa ad Ibiza. Soltanto qualche giorno fa, vi abbiamo mostrato, in un nostro articolo, alcuni dettagli della sua meravigliosa casa, con particolari bellissimi.

Le giornate per la bella conduttrice stanno trascorrendo tra sole, mare e tanto divertimento. Purtroppo, proprio da pochi minuti, la Parietti ha mostrato sui social, com’è solita fare, tenendo aggiornati i suoi follower, quanto successo. La showgirl ha subito un brutto incidente, nulla di grave, sia chiaro, ma sicuramente il dolore si fa sentire. “Spaccarsi il quinto dito del piede destro inciampando nel proprio giardino di Ibiza e mettere il piede nel secchiello del ghiaccio…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)



Sembrerebbe, quindi, come ha scritto la stessa Alba, di aver subito un piccolo infortunio al dito del piede destro e di aver cercato di trovare una soluzione, forse anche per il dolore provato, poggiando il piede nel secchiello del ghiaccio. Ovviamente, non sappiamo esattamente cos’è accaduto, possiamo basarci solo sulle parole della conduttrice. Speriamo che tutto possa risolversi al più presto!