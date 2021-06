Paolo Bonolis reagisce alle critiche di Pippo Baudo: arriva il commento inaspettato della moglie Sonia.

Qualche giorno fa, vi abbiamo riportato le parole di Pippo Baudo che, nel corso di un’intervista rilasciata a La Nazione , si è lasciato andare a forti ‘critiche’ nei confronti di Paolo Bonolis e Carlo Conti. Il conduttore di Avanti un altro è stato colpito da un duro commento, infatti, dopo aver espresso nei suoi confronti un pronto elogio, Baudo ha dichiarato: “Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo”

Queste le parole del conduttore che, però, sembrano aver trovato risposta da parte del presentatore di Avanti un altro. Infatti, nella puntata di ieri, de il Punto Z di Tommaso Zorzi, Paolo Bonolis ha così replicato: di seguito, la risposta di quest’ultimo.

Paolo Bonolis risponde a Pippo Baudo: arriva il commento della moglie

Sono finite sotto i riflettori alcune parole di Pippo Baudo che, in un’intervista rilasciata a La Nazione, si è lasciato andare a forti critiche nei confronti, come abbiamo già detto, di Paolo Bonolis e Carlo Conti. Per quest’ultimo, Baudo aveva parlato della trasmissione da lui condotta Tale e Quale Show: “Leggo che Carlo Conti torna a Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo”. E nei giorni precedenti, vi abbiamo mostrato qual è stata la reazione di Conti.

Ma, anche Bonolis ha voluto dire la sua, e nella puntata andata in onda de Il Punto Z, condotta da Tommaso Zorzi, ha così espresso il suo pensiero: “Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole”. Ma la risposta di Bonolis, nelle ultime ore, è stata poi ripresa da sua moglie, Sonia Bruganelli, che ha così deciso di pubblicare un post con a corredo le sue parole:

“Ognuno si accanisce come vuole.. sei un genio“, ha aggiunto con tanto di risata. Un commento che non è passato di certo inosservato, giunto ad accompagnare le parole di suo marito.