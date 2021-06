Denise Pipitone, a Mattino Cinque, è arrivata una nuova testimonianza sul caso della piccola: ha a che fare con la nomade avvistata a Milano.

Continuano a susseguirsi importanti ed incredibili colpi di scena nel caso di Denise Pipitone. Riaperto dopo 17 anni dalla “misteriosa” scomparsa da Mazara Dal Vallo il 1 Settembre del 2004, il caso sta regalando delle rivelazioni del tutto inedite. È successo, ad esempio, nel corso della puntata di ieri, Mercoledì 9 Giugno, de “La Vita in Diretta”. Durante la quale una collega di Anna Corona si è lasciata andare ad un’importante rivelazione sulla stessa. Ed è successo nuovamente nel corso della puntata odierna, Giovedì 10 Giugno, di “Mattino Cinque”.

Dopo aver trattato ampiamente del caso di Saman e dei suoi ultimi risvolti, Federica Panicucci ha nuovamente trattato il caso di Denise Pipitone. È proprio in questo spazio che è stata mandata in onda una nuova ed importante testimonianza. A parlare, questa volta, è Mariana. Chi è? Una donna che, vi anticipiamo, non ha nulla a che fare con Denise, ma che è certa di aver conosciuto la nomade che, qualche mese dopo la scomparsa della piccola Pipitone da Mazara Del Vallo, è stata avvistata in compagnia di “Danas” a Milano.

Denise Pipitone, la testimonianza a Mattino Cinque: “Ho conosciuto la donna avvistata a Milano con Danas”

A distanza di poco meno di sette giorni dalla testimonianza di Felice Grieco a Quarto Grado, ne è arrivata a Mattino Cinque un’altra fondamentale. A parlare, come dicevamo precedentemente, è stata Mariana. Chi è? Lei è una donna che, nel lontano 2018, è volata in Francia per conoscere la sua famiglia biologica. È proprio qui che, da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe aver conosciuto la donna che, diversi anni fa, è stata vista in compagnia della piccola Danas a Milano.

“Ho conosciuto questa donna, che da noi si faceva chiamare Florina”, ha iniziato a raccontare Mariana ai microfoni di Raffaele Auriemma per Mattino Cinque. “Lei, che la compagna o la moglie del fratello di mio padre biologico, ha una figlia adottiva più piccola di me. Questa ragazza parlava un po’ di italiano. Parlava male, si faceva capire coi gesti. Però, parlava un po’ di italiano”, ha continuato a dire. Rivelando, inoltre, che questa stessa ragazza le ha detto di non conoscere i suoi genitori biologici, non sapeva la loro provenienza e non sapeva neanche quanti anni avesse di preciso.

“Quando ho il visto il video di Felice Grieco, ho riconosciuto che era Florina”, ha detto ancora Mariana. “Questa ragazza era segregata. Stava sempre tutto il giorno in Hotel”, ha concluso.

Insomma, delle rivelazioni piuttosto importanti. Cosa ne pensate?