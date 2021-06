È stata Joey in Dawson’s Creek, sono passati 20 anni: com’è cambiata

Vi ricordate di Joey in Dawson’s Creek, sono passati ben 20 anni: ecco com’è cambiata l’attrice della famosissima serie tv

Dawson’s Creek è stata una serie televisiva statunitense di genere teen drama creata da Kevin Williamson. La serie tv è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 1998 al 2003 per sei stagioni e un totale di 128 episodi. La serie ha avuto ampio successo anche in Italia, dov’è stata trasmessa su Italia 1. Il protagonista principale è Dawson Leerym aspirante regista e fan di Steven Spielberg. Il personaggio è interpretato da James Van Der Beek. Dawson, dopo una piccola storia con Jen Lindley (interpretata da Michelle Williams), scopre di essere innamorato della sua amica d’infanzia, Joey Potter. Quest’ultima è interpretata dalla bellissima Katie Holmes.

Com’è cambiata Joey di Dawson’s Creek

Joey Potter è uno dei personaggi di Dawson’s Creek, serie televisiva statunitense trasmessa anche in Italia. Il personaggio della serie tv era interpretato da Katie Holmes, famosa attrice ed ex moglie di Tom Cruise. La Holmes ha raggiunto il successo proprio grazie al personaggio interpretato nella serie televisiva. Il suo primo ruolo cinematografico importante, invece, è stato nei film Generazione perfetta ed in seguito Schegge di April, con cui riceve una candidatura al Satellite Award. Un altro ruolo importante è quello di Rachel Dawes in Batman Begins diretto da Christopher Nolan. Nel 2011 ha inoltre interpretato Jacqueline Kennedy nella miniserie TV I Kennedy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katie Holmes (@katieholmes)

Dalla prima stagione di Dawson’s Creek sono passati ben vent’anni. Katie Holmes nel frattempo ha recitato in altre serie televisive e pellicole cinematografiche. Nonostante siano passati tutti questi anni, l’attrice ed ex moglie di Tom Cruise non è assolutamente cambiata, anzi, mantiene la freschezza e soprattutto la bellezza di quando era giovane.

Katie è stata ed è tuttora una delle attrici più belle del mondo dello spettacolo. Lo stesso Tom Cruise, anche lui tra i più belli al mondo, non ha resistito alla sua incantevole bellezza. È incredibile come ancora oggi, nonostante siano passati vent’anni dal ruolo di Joey in Dawson’s Creek, la Holmes sia ancora estremamente bella.