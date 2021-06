Era la bellissima e fascinosa Elena Giordano ne “Un Posto al Sole”, la ricordate? Cosa fa oggi dopo anni dal suo addio Valentina Pace.

È la famosissima soap opera di Rai Tre, “Un Posto al Sole”. Andata in onda per la prima volta in assoluto nell’Ottobre del 1996, la soap opera continua ad essere un appuntamento fisso per il pubblico italiano. E, soprattutto, continua a registrare degli ascolti davvero impressionanti. In tutti questi anni, lo sappiamo benissimo, nel cast di Un Posto al Sole sono entrati ed usciti davvero tantissimi personaggi. Proprio in queste ultime puntate, ad esempio, abbiamo assistito al ritorno tanto atteso di Marina Giordano. Ma non solo. Ad esempio, però, vi siete mai chiesti che fine abbia fatto Elena Giordano?

Valentina Pace, questo è il nome dell’attrice che ha interpretato Elena Giordano ne “Un posto al sole”, è entrata a far parte del cast esattamente nel 2002. E, seppure sia stata protagonista di numerosi rientri ed uscite, ha sempre catturato l’attenzione di tutti. Fino a quando nel 2019, purtroppo, ha detto “addio” per sempre. Ebbene: sono passati anni da questo momento, ma cosa fa oggi Valentina?

Era Elena Giordano de “Un Posto al Sole”, cosa fa oggi?

È stato uno dei personaggi più amati de “Un Posto al Sole”, Elena Giordano. Entrata a far parte del cast nel lontano 2002 come figlia di Marina Giordano e nipote di Raffaele, il portiere del palazzo, la giovanissima è riuscita a conquistare l’attenzione di tutti. E, badate bene, non soltanto quella degli inquilini di Palazzo Palladini, ma anche di tutto il pubblico italiano. È proprio per questo motivo che, seppure siano passati poco meno di tre anni dal suo addio, Valentina Pace viene ricordata con immenso affatto e simpatia da tutti i telespettatori.

Che fine ha fatto, però, oggi? Ammesso che Elena Giordano ha detto addio a “Un Posto al Sole” nel 2019, cosa fa oggi? Purtroppo, abbiamo pochissime notizie in merito. Seppure, proprio recentemente, l’attrice sia stata testimonial di una pubblicità, sembrerebbe che attualmente si stia dedicando a tempo piano alla sua famiglia.

Cosa ci dite voi? Vi piacerebbe un suo ritorno?