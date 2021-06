Elettra Lamborghini ed Awed, spunta un retroscena inedito: soltanto adesso la cantante l’ha rivelato a Tommaso Zorzi, cos’è accaduto.

L’Isola dei Famosi ha definitivamente chiuso i battenti! Dopo quasi tre mesi dal suo inizio, l’adventure reality ha salutato il suo carissimo pubblico. Ed ha reclutato il vincitore di questa sua quindicesima edizione. Ad aggiudicarsi il montepremi finale e a vincere le sfide con i cinque finalisti, è stato proprio lui: il giovanissimo e simpaticissimo Awed. Dopo quasi 80 giorni di sopravvivenza in Honduras, lo youtuber napoletano ha conquistato il pubblico italiano. Ed è riuscito anche a vincere il reality.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, quindi, è terminata. Ed adesso non resta fare altro che tirare un po’ le somme. È successo, ad esempio, nel corso della puntata di ieri, Mercoledì 9 Giugno, di Punto Z. Ospite di Tommaso Zorzi, la bellissima Elettra Lamborghini si è ampiamente raccontata al padrone di casa, nonché suo amico. E si è anche lasciata andare ad un inedito retroscena proprio su Awed.

Elettra Lamborghini su Awed, l’ha raccontato solo adesso: retroscena inedito

In compagnia di Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al GF Vip, e di Iva Zanicchi, la splendida Elettra Lamborghini è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quindicesima edizione dell’adventure reality di Canale 5. Per la prima volta in assoluto nelle vesti di opinionista, la cantante è riuscita a mostrare immediatamente le sue doti da “commentatrice”. E, tra un sorriso e un altro, la Lamborghini ha sempre detto chiaramente e, soprattutto, senza troppi peli sulla lingua, cosa pensava di ciascun naufrago. L’ha fatto anche qualche ora fa, ovviamente! Quando, nel corso della sua ospitata a Punto Z, Elettra si è lasciata andare ad un inedito retroscena su Awed.

“C’è qualcosa che vuoi dire ad un naufrago che non hai avuto la possibilità di dire in studio?”, ha chiesto Tommaso Zorzi ad Elettra Lamborghini e Punto Z. Immediata è stata la risposta della cantante. “Si, lo dico ad Awed”, ha detto, svelando un retroscena davvero inedito.

“C’è stato un periodo in cui mi piaceva”, ha continuato a dire Elettra. Specificando, però, che non soltanto questa “cotta” risale a tantissimi anni fa, ma anche che, quando ha scoperto la sua età (Awed è più piccolo di lei di circa tre anni, ndr), vi ha messo completamente la croce.

L’avreste mai detto?