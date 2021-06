Era Lex Luthor nella famosa serie Smallville: com’è diventato oggi, stenterete a crederci

E’ stato l’enigmatico Lex Luthor nella famosissima serie Smallville: sapete com’è diventato oggi? Non ci credereste mai!

Smallville è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2011; la trama è legata alle avventure di Superman, anche se, come è ben noto, e abbiamo avuto modo di vedere, è stata ambientata ai giorni nostri. La storia gira intorno al personaggio di Clark Kent, interpretato dall’attore Tom Welling, ma ad accompagnarlo altri importanti personaggi, che entrano a far parte di questa avvincente avventura, dove ritroviamo anche uno dei suoi più celebri nemici, Lex Luthor.

Anche se, nel seguito della storia, ci saranno grandi colpi di scena e molte verità verranno a galla, intrecciando la vita dei Kent con quella proprio dei Luthor. Adesso, soffermando la nostra attenzione proprio su quest’ultimo, e in particolare sull’attore che ha vestito i suoi panni, vi chiediamo: sapete com’è diventato a distanza di anni Michael Rosenbaum? Seguiteci, ve lo mostriamo subito!

Ha interpretato Lex Luthor in Smallville: oggi è così, stenterete a crederci

La famosissima serie televisiva statunitense Smallville ci ha accompagnato per lunghi anni, immergendoci in avventure entusiasmanti e facendoci provare emozioni indescrivibili, che nella realtà sarebbe difficile provare, data la sequenza delle immagini. Infatti, il protagonista della storia è un giovane, il cui nome è Clark Kent, arrivato in seguito ad una catastrofica pioggia di meteoriti, dotato di poteri soprannaturali, e che si ritrova ad affrontare grossi pericoli.

Uno dei suoi acerrimi nemici, è stato il personaggio di Lex Luthor, interpretato dall’attore Michael Rosenbaum. Nella serie, abbiamo modo di capire che l’uomo, proprio a causa della pioggia di meteoriti, perde i capelli. Ma l’attore, nella realtà, è molto diverso. Adesso, a distanza dall’ultima stagione, uscita nel 2011, sapete com’è diventato Rosenbaum? Osservate voi stessi in basso.

L’attore, nello scatto, bisogna dirlo, non è affatto cambiato, di anni sono passati, ma per l’amatissimo personaggio di Smallville, non sembra proprio così, non trovate?